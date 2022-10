Shaedon Sharpe joue enfin, et montre déjà qui il est. Après deux premiers matchs de pré-saison plutôt discrets face aux Clippers et au Jazz, le rookie de Portland est sorti de sa boîte face au Maccabi Ra’anana, venu tout droit d’Israël pour se frotter à la grande Ligue.

On a toujours peur quand un rookie se pète d’entrée. Shaedon Sharpe, lui, n’a pas attendu longtemps. Premier match de Summer League cet été, blessure à l’épaule pour le rookie et déjà une longue absence. Finalement, il ne nous fait pas une Chet Holmgren et sera bien présent cette saison dans l’Oregon. Et cette nuit, l’arrière canadien sorti de la University of Kentucky a montré les crocs. Face à un adversaire plus faible, certes, mais ce n’est pas une performance anodine en retour de blessure. 27 points à 10/13 au tir et un +29 (record du match), même face à des nullos il faut être capable de rentrer les paniers. Ajoutez à ça 2 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres, et ça en fait une statline vraiment bonne même pour un match de présaison.

Le potentiel défensif de Shaedon Sharpe me rend complètement fou quand j’essaye d’imaginer son plafond… pic.twitter.com/vDpfbXfoiJ — Blazers France (@BlazersFr) October 7, 2022

De quoi rendre la Blazers Nation un peu folle, surtout que le tout est très varié. Un gros alley-oop qui a réussi à se glisser à la dernière place du Top 10 et qu’on aurait d’ailleurs mis un peu plus haut, du jeu midrange, de l’hésitation qui marche même sur nous depuis notre canapé (ou notre bureau, en l’occurrence), du drive bien maîtrisé et une défense qui ne demande qu’à s’aiguiser. Le potentiel du 7ème de la dernière draft est là, on le voit, maintenant il n’y a plus qu’à répéter ça contre les grands, parce que s’amuser contre le petit frère c’est plus facile.

Victor who ? Le vrai phénomène de cette pré-saison aux US c’est bien lui, Shaedon Sharpe. Bon on déconne évidemment mais le gamin a montré que sa blessure était derrière lui et que le potentiel était là. Et puis on regarde la NBA pour les highlights avant tout et il en produit, le petit.