30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Denver pour décortiquer les Nuggets !

Place aujourd’hui à une équipe d’anciens mais une équipe… new look. Hein ? Bah ouais, on les connait par coeur ces Nuggets, sympathiques contenders depuis deux ans grâce à leur double-MVP en titre Nikola Jokic, mais enfin renforcés cette saison par deux de leurs… trois meilleurs joueurs, faisant de facto de la franchise du Colorado un peu plus qu’un candidat aux Playoffs. Jamal Murray et Michael Porter Jr., c’est leurs noms, font donc leur retour après une disette plus ou moins longue et viendront épauler le déménageur serbe à Denver, et la présence des trois cracks ensemble sur le parquet suffit à faire du squad de Mike Malone un dangereux candidat à l’Ouest. A voir dans quel état les deux loulous vont tenir sur la durée, mais l’ensemble est solide et le supporting cast suffisamment talentueux pour résister à la dureté d’une régulière. Ça tombe bien, c’est davantage au printemps qu’on attendra les Pépites, en se demandant également si Nikola Jokic peut rejoindre un groupe TRES fermé en allant chercher un troisième MVP consécutif. Ça commence à en faire, des raisons de mater les Nuggets cette saison, alors en avant toutes et matez-moi cette preview, au cas où vous auriez encore des doutes.

