Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se passe aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires des Denver Nuggets pour la saison 2022-23.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2022-23 des Denver Nuggets

RFA = Agent libre restreint UFA = Agent libre non-restreint

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 150 267 000$ cette année

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année

Avec 163,859,571 $ engagés contractuellement cette année, les Nuggets sont complètement dans le rouge et ils pourraient rapidement couper quelques Exhibit-9 pour essayer de gratter un peu dans l’énorme salaire total qu’ils versent à leurs joueurs.

Il n’y a pas à chercher très loin : quand vous avez trois joueurs à plus de 30 millions la saison chacun, vous allez sûrement khalass une jolie taxe à la NBA. C’est évidemment le cas des Nuggets qui ont mis le pactole sur Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. Sachant qu’il ya derrière une bonne dizaine de gars à payer, ça grimpe très vite au dessus du cap et et du seuil de la luxury tax c’t’affaire.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 10

Nikola Jokic

Jamal Murray

Michael Porter Jr

Aaron Gordon

Kentavious Caldwell-Pope

Christian Braun

Zeke Nnaji

Vlatko Cancar

Nah’Shon (Bones) Hyland

Peyton Watson

Le noyau dur et le projet concret des Nuggets (Jokic + Murray + MPJ) est sous contrat garanti encore un moment et c’est pour l’instant tout ce dont doit se soucier le front office de Denver. Faudra entourer tout ça et garder des pièces importantes comme Gordon, KCP ou des jeunes comme Bones Hyland mais pour l’instant tout roule. Surtout l’argent, qui pour le coup s’écoule vraiment du porte-monnaie des Nuggets.

Trois joueurs à surveiller cette saison :