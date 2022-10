Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Denver Nuggets !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ?

Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Pas besoin d’avoir fait Bac +10 Arts du Basketball pour comprendre que le meilleur moyen de taper un gros score dans le Colorado… c’est de miser sur le Joker, qui produit tout simplement des statistiques que l’on pourrait confondre avec un relevé de consommation EDF mélangé à nos factures mensuelles au PMU d’en bas. En 74 matchs, Nikola Jokic c’est seulement huit déceptions en dessous des 20 points, huit en dessous des 10 rebonds et neuf en dessous des 5 passes. Le tout pour une moyenne TTFL assourdissante de presque 53 pions. En gros la réussite assurée, et l’obligation pour vous de le choisir une fois par mois. Les scoreurs de top niveau Michael Porter Jr. et Jamal Murray feront leur grand comeback cette saison mais qui dit grosse absence dit irrégularité au retour et les deux loulous peuvent autant en planter 30 chacun, que 12 à 3/17 au tir. Trop risqué.

#Les carottes redoutées

Ne vous fiez au classement ci-dessous que pour le premier joueur affiché. Comme l’indique ce même classement, un bon nombre de carotteurs se cachent dans cette équipe. Désolé Jeff Green et Aaron Gordon, vous en faites bien partie. Tout comme MPJ qui peut continuer à tirer même si les douze joueurs de l’équipe d’en face sont sur lui et qu’il est dans un soir d’adresse cauchemardesque. « Shooters shoot ! » qui flingue bien un deck mais qui peut, un soir de pleine lune, vous rapporter un max, surtout si Junior prend feu. Jamal Murray sera également à surveiller au fur et à mesure que la saison avancera et qu’il se remettra bien en rythme, mais pour le moment on ne va pas trop risquer nos vies en TTFL avec Jamal.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée