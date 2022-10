La saison 2021-22 des Denver Nuggets ressemble à la précédente : une bonne saison régulière, une élimination rapide des Playoffs, et surtout un titre de MVP pour Nikola Jokić. Et pour être le meilleur joueur de la Ligue, mieux vaut avoir une panoplie complète.

Que dire sur la saison 2021-22 de Nikola Jokić ? On pourrait commencer par les stats, qui ne disent pas tout c’est vrai mais quand même, on peut en tirer quelques conclusions. Alors, allons-y : 27,1 points à 58% au tir, 13,8 rebonds et 7,9 assist, rien qu’en écrivant ça on en a presque les larmes aux yeux. C’est encore mieux que sa saison 2020-21 et ce n’est pas peu dire. Mais le Joker, ce n’est pas que des stats. Le Joker c’est un mec beau à voir jouer malgré son allure pataude, c’est de la confiance à tous les étages, c’est un skillset sans égal et on n’est même pas sûr de ne pas exagérer en disant ça. Il n’y a qu’à voir cette vidéo et d’ailleurs ça tombe bien puisque vous êtes là pour ça.

Les passes qu’il nous propose viennent d’ailleurs, pas de Serbie mais de bien plus loin, de là où aucun humain n’a jamais mis les pieds. Passes volleyées, en bras roulé (oui c’est possible apparemment), no-look, ou tout ça mélangé… Le meilleur pivot passeur de l’histoire de la Ligue (et là, on exagère ou pas ?) régale aussi avec ses shoots de n’importe où, ses contres, ses actions clutch, et évidemment… tout ça en même temps. Allez, on met les pieds sous la table, on s’assoie confortablement, et on se régale.

On pourrait écrire pendant des heures sur nos yeux éblouis par les actions de Nikola Jokić, mais comme une bonne vidéo vaut bien mieux que les 307 mots de ce papier, faites vous plaisir et, pour une fois, on vous encouragerait presque à privilégier YouTube à notre prose.