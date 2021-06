Les highlights de Nikola Jokic en 2020-21 : 16 minutes pour vous rappeler à quel point le Joker a bu la concurrence cette saison

Presque aussi dingue que la don dada mixtape vol. 1, la Nikola Jokic mixtape 2020-21. Le MVP de cette saison, même s’il l’a volé à Julius Randle, a le droit à sa vidéo de 16 minutes, une gloire bien méritée. Un condensé de science du basket très cool. On va même jouer à un jeu : retenez le nom de n’importe quel joueur avant le début de la vidéo, et vous verrez que Niko lâche un highlight sur sa tête.

Cette mixtape, c’est un peu celle de ce daron un peu obèse au playground qui te botte les fesses on ne sait comment, sauf que là c’est en mieux et c’est contre des joueurs NBA en plus. En plus de ça, le Serbe c’est un peu un mélange de la génération miracle : la passe de Kuroko, la force et la taille de Murasakibara, la vision d’Akashi, le tir de Midorima. Parce que oui, en plus d’avoir des appuis dans le top 2 de la NBA (avec son copain européen Luka Doncic), le numéro 15 de Denver a une vision de jeu tellement folle. Il voit tout avant tout le monde, sans regarder (parce que son b.a.-ba c’est la no-look pass). Du coup, pendant cette vidéo plaisir, vous aurez le droit à des no-look, tap-pass, touchdown pass (on a hâte du duo NFL Nikola Jokic et Anthony Edwards), fadeaway, baseball pass, laser pass, pass navigo, Passe-Partout, etc. Il ne reste plus qu’à avoir la couverture d’ESPN « The Body Issue » où Nikola Jokic pourra poser nu avec uniquement un ballon de basket comme slip, comme l’avaient fait D-Wade, John Wall ou encore Isaiah Thomas… Miam-miam on en fera un calendrier.

Un MVP atypique et pourtant tellement logique. Le Joker lâche des highlights de partout et s’éclate sur les terrains NBA, il doit bien se demander « Why so serious ? ». Allez, on profite encore et encore de la vidéo du J, parce que c’est le S.