Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Minnesota Timberwolves !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Enfilez votre anorak, votre bonnet et vos bottes les mieux fourrées. On part aujourd’hui dans le Minnesota où ça caille pas mal neuf mois par an au moins, et ça n’est pas spécialement l’équipe de basket locale qui réchauffe les cœurs. L’été dernier Rudy Gobert est arrivé pour accompagner Karl-Anthony Towns dans la raquette, Anthony Edwards est en plein décollage direction le star system, mais collectivement on est toujours sur les mêmes difficultés, celles qui font que la franchise est l’une des pires de l’histoire en terme de palmarès. Quelques raisons de croire à un run des Wolves en 2024 ? Oh que oui, mais il faudra que les planètes s’alignent toute la saison, que le parquet prenne le pas sur l’infirmerie, le ring et le cabinet du psy. Danse avec les Loups ? Marche avec les Loups, déjà, et ensuite on verra. Envoyez la preview !