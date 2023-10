Alors ça c’est une “vraie” nuit NBA, parfait pour se chauffer encore un peu plus. Au menu ? 10 matchs, de 20h45 à 6h30 du matin. Seuls les plus fous resteront éveillés, alors envoyez le programme.

Le programme de la soirée :

20h45 : Real Madrid – Mavericks

1h : Wizards – Cairns Taipans

1h30 : Hawks – Cavs

1h30 : Heat – Hornets

2h : Rockets – Pacers

2h : Grizzlies – Bucks

2h : Pelicans – Magic

4h : Clippers – Jazz

4h : Suns – Nuggets

4h : Blazers – New Zealand Breakers

Une équipe espagnole, une autre australienne et une dernière néo-zélandaise, ce soir la magie de la pré-saison NBA opère aux quatre coins de la planète, dédicace à Kyrie Irving. Kyrie qui sera d’ailleurs absent pour le match des Mavs à Madrid, téma la transition. Luka Doncic sera lui bien présent, tu m’étonnes, pour un match qui ressemblera peut-être davantage à une exhibition doncienne entre la franchise de Luka et son… ancien club, évidemment.

L’occasion à Madrid de voir évoluer – entre autres – quelques uns de nos Français sûrs (Fabien Causeur, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele…) et quelques heures plus tard on switchera vers l’Oncle Sam pour continuer la soirée. Au menu ? Bilal Coulibaly qui fait ses débuts avec les Wizards, deux matchs à 1h30 (Hawks – Cavs et Heat – Hornets avec Théo Maledon et Frank Ntilikina dans le roster de Charlotte), les gamins des Rockets et des Pacers qui se tapent à 2h, alors qu’à la même heure on assistera peut-être aux grands débuts de Damian Lillard avec les Bucks.

On se terminera au propre comme au figuré avec un Pelicans – Magic suivi de la revanche à 4h entre le Jazz et les Clippers, alors qu’à 4h également les champions en titre de Denver débuteront leur pré-saison face aux Suns du trio infernal KD – Booker – Beal, si Frank Vogel daigne les faire jouer bien sûr. Last but not the least, des Blazers new look affronteront une formation néo-zélandaise en fin de programme, l’occasion de voir les débuts de Scoot Henderson notamment.

Ça vous va ? Parce que très clairement le planning est CHARGÉ comme un Festina en 1997. On reparle de tout ça demain vers 7h, avec des cernes grosses comme des mirabelles !