Kai Jones a demandé son transfert des Hornets sur Twitter…

Écarté par les Hornets après avoir publié de nombreux tweets très troublants durant l’intersaison, Kai Jones continue de “s’illustrer” sur les réseaux sociaux. Hier, le jeune intérieur a carrément demandé son transfert de Charlotte…

Il y a tout juste une semaine, on apprenait que Kai Jones serait absent du camp d’entraînement des Hornets pour raisons personnelles. Ce lundi, le 19e choix de la Draft NBA 2021 a “officiellement demandé” à être échangé par la franchise de Caroline de Nord en postant un nouveau tweet très troublant.

Dans le meilleur cas il finit en Chine à tourner en 14-10 avec des cheveux rouge et jaune.

Dans le pire cas, que la NBA surveille et lui apporte le soutien nécessaire. https://t.co/xkm82urC5r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2023

Bien évidemment, ce n’est pas la première fois qu’un joueur demande un transfert à son équipe, mais le faire publiquement sur Twitter (X) peut potentiellement résulter en une amende de 150 000 dollars d’amende et/ou une suspension, selon les règles du CBA. Tout ça pour dire que Kai Jones n’a probablement pas conscience des conséquences de ses actions actuelles, lui qui est tout simplement en train de foutre sa carrière NBA en l’air à base de tweets en mode #GOATLIFE.

Kai Jones has been away from the team, per the Hornets’ request, following his videos on Instagram. Now, Jones publicly lets it known he wants out of Charlotte.

Jones tweeting this could result in a fine or suspension. https://t.co/Rly8U0ShJI

— Evan Sidery (@esidery) October 9, 2023

Plus ça avance, plus on se pose de vraies questions sur le bien-être mental du Bahaméen. On a vu par le passé des joueurs dérailler complètement, espérons que Kai Jones ne suive pas le même chemin…