Free agent restreint cet été, P.J. Washington n’est pas sûr de rester à long terme chez les Hornets. Les négociations entre Charlotte et son joueur semblent trainer en longueur et Pièce Jointe junior pourrait ainsi prendre la qualifying offer avant de devenir agent libre non-restreint en 2024.

Les Frelons n’ont pas réalisé la meilleure saison de l’histoire en 2022-23, loin de là. Mais lors du conseil de classe de Charlotte, P.J. Washington est ressorti avec les félicitations du jury. Avec 15,7 points à 44,4% au tir, 4,9 rebonds et 2,4 passes décisives sur l’année, le garçon a réalisé sa meilleure saison statistique en carrière. Pièce Jointe est devenu l’une des valeurs sûres de ces Hornets en reconstruction à seulement 25 ans. Mais après plusieurs saisons en Caroline du Nord, il se pourrait que P.J. change de cap bientôt. Washington pourrait prendre sa qualifying offer et devenir agent libre non-restreint en 2024 selon Sean Deveney du média Heavy.

Best remaining free agent? @hornets RFA PJ Washington.

Sources tell @HeavyOnSports that there is a significant gap between the team & Washington. He is prepared to sign team's $8.5 million qualifying offer to become an unrestricted FA in 2024.

— Sean Deveney (@SeanDeveney) July 10, 2023

Le 28 juin dernier, les Hornets ont décidé d’offrir à P.J. Washington sa qualifying offer de 8,5 millions de dollars, faisant du poste 4 un agent libre restreint cet été. Tout pousse donc à penser que P.J. devrait rester en Caroline du Nord en 2023-24. Cependant, Deveney explique qu’il reste un “grand fossé” entre Charlotte et son joueur dans les négociations de prolongation. Ce qui semble problématique car les Hornets ont besoin d’une Pièce Jointe en pleine ascension aux côtés de LaMelo Ball et de Brandon Miller pour faire passer la franchise à une autre étape de sa reconstruction. En optant pour la qualifying offer, le joueur choisirait de miser sur lui-même avant de tester à nouveau le marché dans un an, mais cette fois Charlotte n’aura plus la possibilité de s’aligner sur les offres extérieures.

Il reste encore du temps pour que P.J. Washington puisse décider de son avenir à court puis à long-terme. Mais il est possible que dans ses visions futures, les Hornets ne soient plus dans le plan. Si Charlotte veut garder son ailier-fort titulaire, il faudra mettre beaucoup de chiffres sur le chèque, et vite !

Source texte : Heavy Sports