C’était l’idée de John Wall, mais Isaiah Thomas l’a copiée. Comme Jean Mur, IT va organiser un workout à Las Vegas devant de nombreux GM. Va-t-il trouver un job après cet évènement ? On aura la réponse bientôt.

Quand on était petit, on rêvait d’être pompier, astronaute, sportif professionnel… Enfin quand on était petit. Isaiah Thomas a désormais 34 ans et rêve encore et toujours de NBA. Après être passé dans dix franchises de la Ligue, il n’a pas encore l’âge d’être considéré comme un retraité. Mais cela fait plus d’un an que l’on ne l’a pas vu sur les parquets NBA. Serait-il donc le moment de retrouver une équipe pour se relancer ? Oui, c’est pour cela qu’il a organisé un workout à Vegas pour montrer aux GM des franchises présentes à la Summer League qu’il n’est pas encore fini.

Free agent Isaiah Thomas has a private workout set up tomorrow in Las Vegas for multiple NBA teams . pic.twitter.com/EDSMNiRY7v

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) July 9, 2023

Pour les franchises, le nom d’Isaiah Thomas peut être alléchant sur le papier. Mais le 60è et dernier pick de la Draft 2011 n’est pas parfait, loin de là. IT est connu pour être un scoreur. Mais de l’autre côté du terrain, ce n’est vraiment pas la joie. Le recruter dans une équipe voulant aller loin en Playoffs ne serait pas le meilleur choix pour les deux parties car il ne pourra pas jouer de grosses minutes après le mois d’avril. Il n’est cependant pas un mauvais bougre, de quoi faire un bon mentor dans une équipe en reconstruction. Why not en vrai, non ?

