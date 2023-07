Une bonne partie des stars NBA et, plus important encore, des dirigeants de la Grande Ligue se trouvent actuellement à Las Vegas. L’occasion était donc parfaite pour… John Wall de proposer un petit workout des familles ce dimanche, histoire de montrer qu’il est encore capable de jouer au basket.

N°1 de la Draft 2010 et quintuple All-Star, John Wall s’est peu à peu perdu depuis 2018. Les blessures à répétition ont eu raison du meneur jadis supersonique, et ni les Rockets ni les Clippers, les deux franchises qui lui ont donné sa chance depuis son départ des Wizards, n’ont été le théâtre d’une quelconque renaissance. La Summer League de Las Vegas a donc résonné comme une bénédiction pour Jean Mur, lequel a décidé selon Chris Haynes d’organiser un petit workout (entraînement privé) histoire d’en mettre plein la vue à un éventuel futur patron. L’espoir fait vivre, mais tant qu’il y a de la vie y’a de l’espoir.

Five-time NBA All-Star guard John Wall is holding a private workout for multiple teams Sunday in Las Vegas, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/cBQLnksVVA

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 9, 2023



Parmi les tous meilleurs meneurs de sa génération, John Wall a vu depuis le train passer mais, à 33 ans, possible qu’il lui reste quand même quelques kilomètres au compteur. Pour séduire une franchise NBA il lui faudra en tout cas prouver sur le parquet, ça devrait aller, mais aussi en dehors, car on sait que Johnny n’a pas toujours été le mec le plus facile à manœuvrer. Des concessions devront donc être faites, si l’amour du jeu prend le pas aucun problème, mais si l’ego prend le dessus bon courage pour retrouver un CDD digne de ce nom. Et vous, vous cherchez pas un back-up de back-up ?