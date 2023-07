Passée légèrement en scred hier soir parce qu’on était samedi et il y avait l’anniversaire de Noémie, la signature de Paul Reed au Jazz est loin d’être une petite info. Et l’info, c’est surtout que les Sixers ont jusqu’à lundi matin 6h pour s’aligner.

Hum, elle est comment cette intersaison des Sixers ? Elle est… pas top hein.

Exit George Niang, exit Shake Milton, Montrezl Harrell et Mo Bamba pour backer Joel Embiid au poste 5, James Harden qui veut se barrer… Dur dur de supporter la franchise de Philly en ce moment, et pas sûr que les dernières nouvelles soient des plus réjouissantes.

En effet, on apprenait hier soir que Paul Reed, jeune intérieur agent libre, avait signé une offre émanant du Jazz, une offre à hauteur de 23 millions sur trois ans. Un tarif somme toute logique mais qui n’arrange pas vraiment le board de Philly. Pourquoi ? Car Paul Reed est agent libre restrictif, c’est à dire que sa franchise a la possibilité de s’aligner sur l’offre dans les 48h… sauf que si les Sixers s’alignent ils entreront dans la zone de la Luxury Tax.

Un move de Danny Ainge (patron du sportif à Utah) qui n’est évidemment pas du au hasard et un Paul Reed qui a donc de bonnes chances de rejoindre le séduisant projet du Jazz la saison prochaine, dans un frontcourt qui rassemble déjà, entre autres, Lauri Markkanen, John Collins, Walker Kessler et le rookie Taylor Hendricks.

58è choix de la Draft 2020, Paul Reed s’est imposé la saison dernière comme l’une des belles surprises à Philly. 4,2 points et 3,8 rebonds en saison régulière mais une série de Playoffs intéressante face aux Nets, et très vite le poste 4/5 de 23 ans avait semble-t-il tapé dans l’œil de pas mal de dirigeants. En accordant sa confiance à la doublette Bamba – Harrell Philly a peut-être envoyé un message à Reed, et on saura en tout cas dans quelques heures où Paulo continuera sa carrière. Le suspense est insoutenable, mais comment va-t-on réussir à penser à autre chose aujourd’hui.