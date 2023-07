Nick Nurse (Sixers) veut transformer Paul Reed en Pascal Siakam

Récemment prolongé par les Sixers, Paul Reed va découvrir le nouveau coach de Philadelphie Nick Nurse, qui a visiblement un vrai plan de développement pour le back-up de Joel Embiid.

Durant ses années sur le banc des Raptors, Nick Nurse a vu le Camerounais Pascal Siakam devenir un véritable all-around player, jusqu’à décrocher une place au All-Star Game et même dans une All-NBA Team. Si Paul Reed a beaucoup de chemin à parcourir pour espérer atteindre un jour un tel niveau, Nurse croit en ses capacités à devenir un joueur complet comme Spicy P.

Interrogé par Ky Carlin du site Sixers Wire, Reed (24 ans) a partagé le grand projet de son coach pour les saisons à venir.

“J’ai beaucoup parlé avec lui et c’est toujours la même idée qui ressort. Il veut me transformer en un joueur du type Pascal Siakam. Un joueur qui peut tout faire. Shooter, pénétrer, passer… mais actuellement, je suis surtout concentré sur ma mécanique de tir. C’est là où tout commence.”

S’imposant comme le premier remplaçant de Joel Embiid aux Sixers, l’intérieur de 2m06 pour 95 kilos a montré plutôt de belles choses quand il a eu des minutes cette saison. Il a même sorti deux double-doubles en Playoffs (10 points – 15 rebonds face aux Nets, 10 points – 13 rebonds contre Boston) quand Embiid était sur la touche. Son énergie et son activité sous les panneaux sont particulièrement appréciées à Philadelphie, mais Nick Nurse voit en lui plus qu’un energizer.

Le nouvel entraîneur des Sixers – réputé pour sa capacité à développer ses joueurs – voit un intérieur qui a du basket dans les mains, qui est mobile pour sa taille, et qui a le potentiel pour faire des choses un peu plus loin du cercle. Comme l’indique Paul Reed, le premier gros chantier est de bosser son shoot, car il sait que cela peut ouvrir d’autres aspects de son jeu. Et les Sixers croient en lui, eux qui ont matché l’offre de 23 millions de dollars du Jazz pour le conserver sur le marché de la Free Agency.

“Je suis très excité. J’ai l’impression que ce sera l’année de l’explosion pour moi. J’ai l’impression que l’an dernier, j’ai commencé à comprendre certaines choses vers la fin (de saison), donc ça ira bien mieux la saison prochaine.” – Paul Reed

S’il parvient à étendre son jeu, Paul Reed peut prétendre à un rôle plus important que celui de remplaçant de Joel Embiid, rôle qu’il peut très bien laisser à Mo Bamba ou Montrezl Harrell. Peut-être que Nick Nurse envisage de l’aligner aux côtés du MVP sur certaines séquences, pour le mettre justement dans un rôle à la Pascal Siakam. On sait que rien n’est impossible avec l’ancien tacticien des Raptors…

