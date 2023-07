Le Paycom Center d’Oklahoma City pourrait prochainement être remplacé par une nouvelle salle toute neuve. La volonté du Thunder et de la ville est claire : faire d’OKC une ville majeure dans le paysage NBA. Cette ambition passe, à fortiori, par la construction d’une nouvelle salle, à la pointe de la technologie.

Sujet épineux dans l’Oklahoma. Le Paycom Center, antre du Thunder dont la première pierre a été posée en 1999, se fait vieux. La franchise et la ville Oklahoma City réfléchissent à la construction d’une nouvelle salle pour continuer de coller aux standards NBA de plus en plus exigeants et compter parmi les plus beaux écrins des Etats-Unis. Cette nouvelle construction dont la nécessité paraît inexorable témoigne également d’une volonté farouche de la direction du Thunder et de la ville d’exister aux côtés de villes historiques mais aussi de gagner en légitimité dans la ligue.

Depuis la vente des Sonics de Seattle puis le déménagement de la franchise à Oklahoma City à l’été 2008, la franchise du Thunder peine à se faire une place au soleil parmi les mastodontes de la NBA. Bien sûr, difficile d’égaler des villes à la reconnaissance mondiale… mais sur le plan sportif, nombre de stars se sont succédé sous le maillot du Thunder : Russell Westbrook, James Harden ou Kevin Durant pour ne pas les citer. Des joueurs avec lesquels OKC s’est fait un nom, certes. Ce qui ne l’empêche pas de toujours sembler souffrir d’une forme de complexe d’infériorité face à ses grandes sœurs de la ligue.

Last summer I ranked the NBA's 29 arenas. I had Paycom Center 27th: https://t.co/wIWfUFFY05

— Joe Mussatto (@joe_mussatto) July 20, 2023

Une grande franchise, cela commence par une grande salle. Un écrin pour faire briller ses plus grandes stars et faire vivre une expérience exceptionnelle aux fans est devenu indispensable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paycom Center a aujourd’hui du mal à rivaliser avec les plus belles arènes. Inaugurée en 2002, la salle n’a coûté “que” 200 millions de dollars et est aujourd’hui la deuxième salle la moins chère parmi les 30 équipes NBA. Alors forcément, du côté du maire de la ville, David Holt, on voudrait changer la donne (via The Oklahoman) :

“Je sais que 200 millions, cela semble beaucoup d’argent, mais pour vous donner une idée, la dernière salle NBA à avoir ouvert ses portes est le Chase Center à San Francisco en 2019. Elle a coûté 1,4 milliard de dollars.”

Sans dépenser une somme astronomique, la ville aimerait s’inspirer de franchises qui ont récemment changé d’écrin. Le Fiserv Forum de Milwaukee notamment, qui a coûté 523 millions d’euros, pourrait être un bon modèle pour Oklahoma afin de réaliser une salle moderne sans dépasser le milliard de dollars. L’objectif est évidemment d’augmenter la capacité d’accueil (qui est aujourd’hui de 19 000 places) mais aussi et surtout de se moderniser en proposant aux spectateurs une expérience unique.

La volonté de la NBA et des franchises est aussi de pouvoir vendre un moment inoubliable aux spectateurs qui se rendent dans les salles. Avec l’apparition de la réalité virtuelle mais aussi avec toutes les évolutions digitales qui vont avec, les possibilités sont décuplées. Mais tout cela à un coût.

Pour avoir un ordre d’idée, à Los Angeles, la nouvelle salle des Clippers actuellement en construction (livrée pour la saison 2024-25) coûte… 2 milliards de dollars. Dans le même temps, les Sixers se préparent aussi à quitter le Wells Fargo Center et vont investir 1,3 milliard pour leur nouveau joujou qui sortira de terre en 2030.

"We commend Mayor Holt for his leadership and vision and look forward to advancing the discussions for a new arena as a centerpiece of a downtown Oklahoma City of the future."https://t.co/uucjLfbCaL

— Joe Mussatto (@joe_mussatto) July 20, 2023

Le maire d’Oklahoma City David Holt travaille avec toutes les parties prenantes de la direction du Thunder pour trouver la meilleure solution possible. Dan Mahoney, vice président de la franchise, a expliqué que les relations entre le Thunder et la mairie étaient saines et que le projet était commun :

“Le Thunder est fier de son partenariat avec la ville d’Oklahoma City et sa communauté au cours des 15 dernières années. Nous félicitons le maire Holt pour son leadership et sa vision et nous sommes impatients de faire avancer les discussions sur la construction d’une nouvelle arène, pièce maîtresse du futur centre-ville d’Oklahoma City.” – Dan Mahoney

Le coût de la nouvelle salle ainsi que les conditions du contrat de location sont encore des points sur lesquels doivent discuter les deux parties. La mairie espère pouvoir proposer un accord d’ici la fin de l’été, avec notamment la mise sur la table du sujet en conseil municipal.

Au-delà de la nécessité et de l’aspect financier se cache aussi un projet de la franchise pour se pérenniser en NBA, mais également pour faire briller ses jeunes pépites comme Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Cie. L’objectif est clair : la NBA est venue à Oklahoma City, elle fait rayonner la ville, et cette dernière a bien compris qu’il fallait soigner autant que possible la relation avec la Grande Ligue.

__________

Sources texte : Jenni Carlson, Jana Hayes via The Oklahoman