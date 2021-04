Point COVID du jour : seulement un cas en plus et la campagne de vaccination qui avance, c’est un nouveau pas dans la bonne direction

Nouveau petit point hebdomadaire sur la situation sanitaire en NBA, avec une nouvelle franchise qui est passée à l’étape vaccination, étape qui se généralise de plus en plus parmi les acteurs du championnat. Cette semaine, ce sont les joueurs du Thunder qui ont reçu la petite piqûre.

Dans l’État de l’Oklahoma, un plan de vaccination générale a été déployé. Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus sont invitées à recevoir l’injection anti-COVID. L’équipe d’Oklahoma City n’a donc pas fait exception et les joueurs ont pu recevoir leur dose. La franchise a publié quelques photos des membres du Thunder recevant le vaccin.

Another step in the right direction.

COVID-19 vaccines are now available to 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐎𝐍𝐄 16 years and older in OK, and today @OUHealth began distribution to our team!

Keep yourself and your team safe.

Info and appts 🔗 | https://t.co/iwslKzCxiU pic.twitter.com/aEqK1HSMfs

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 30, 2021