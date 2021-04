Trois frères sur le même parquet NBA : dans la catégorie famille hors-norme, on demande les Antetokounmpo

C’est un match particulier qu’a vécu la famille Antetokounmpo cette nuit. On a pu voir évoluer, en même temps, les trois frères grecs. Kostas – Lakers, 23 ans, Giannis – Milwaukee, 26 ans et Thanasis – Milwaukee, 28 ans se sont retrouvés cette nuit au Staples Center pour partager quelques minutes tous ensemble. Ce n’était que la deuxième fois de l’histoire que trois frères foulaient en même temps un parquet NBA. Retour sur ce moment historique.

Il y a des dates, des évènements que l’on ne peut pas prévoir. Encore plus en NBA. On se rappelle quand Kostas a récupéré sa bague de champion avec les Lakers, Giannis et Thanasis lui avaient fait une vidéo pour le féliciter. On se rappelle des cérémonies de MVP impliquant Giannis, ses frères n’étaient jamais très loin. C’est un autre moment historique qu’a eu lieu cette nuit. Les trois frères Antetokounmpo ont partagé le parquet du Staples Center. On savait que ce potentiel moment avec les trois frères en simultané sur le terrain serait beau. Et il le fut. 52 petites secondes en commun, mais on a eu le sourire pendant 52 secondes. Contexte sanitaire oblige, pas de famille dans les gradins malheureusement pour profiter de ces beaux moments. Imaginez la fierté de la maman (et RIP au papa) qui a longtemps trimé avant de voir ses enfants jouer tous ensemble dans la plus grande Ligue au monde. Imaginez les repas du dimanche autour du poulet-frites et Walker Texas Ranger, les anecdotes et les petites piques qui sont envoyées.

"In 15 years, 20 years… maybe my number is up there next to Kareem, Oscar Robertson. I hope I'm there." A day in the life with @Giannis_An34 as a rookie in 2014! The @Bucks visit the Lakers tonight at 10pm/et on ESPN. pic.twitter.com/Oc7uLte8Tr — NBA (@NBA) March 31, 2021

Antetokounmpo brothers sharing a moment. 💚💛💚 pic.twitter.com/4ML4aAoMOR — NBA (@NBA) April 1, 2021

Les frères Antetokounmpo entrent donc dans l’histoire après avoir déjà vu évoluer la famille Holiday – Jrue, Aaron et Justin – en même temps, en 2019. La rencontre de cette nuit entre Lakers et Bucks n’est qu’anecdotique. Victoire de Milwaukee sur le score de 112 à 97 face à des Lakers décimés par les blessures en l’absence de LeBron James et Anthony Davis. Kostas n’aura joué que 2 minutes sur le match, Giannis 36 et Thanasis 12. Eh oui chacun son apport, pendant que l’un est champion NBA – Kostas -, d’autres sont double MVP en titre – Giannis. On remercie par ailleurs les deux coachs, qui ont rendu possible ce petit moment de bonheur pendant le garbage time en faisant jouer toute la fratrie. Comme quoi, les rotations de Mike Budenholzer peuvent parfois être un minimum réfléchies.

Le clan Antetokounmpo peut être fier, lui qui a connu pas mal de galères avant l’arrivée de Giannis et ses frérots en NBA. On attend désormais la prochaine famille qui va proposer trois frangins sur le même parquet. En tout cas, on connaît un papa qui aimerait bien voir ses trois garçons jouer en NBA également, indice son prénom commence par La et se finit par Var.