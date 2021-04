Shai Gilgeous-Alexander out au moins jusqu’à mi-avril : le Thunder gagnait trop de matchs, fallait bien prendre des mesures

Touché au niveau du fascia plantaire, Shai Gilgeous-Alexander va rester éloigné des terrains pendant quelque temps. La liste des matchs ratés par SGA va donc bien augmenter lors des semaines à venir, parfait pour booster ses chances à la Draft.

Deux semaines de plus minimum. D’après ESPN, Shai ne rejouera pas avant mi-avril au plus tôt, lui qui sera réévalué dans quinze jours. Vous connaissez la chanson, réévaluation ne signifie pas forcément retour et on peut donc s’attendre à voir SGA rater une dizaine de matchs voire plus si affinités. Victime d’un bobo au fascia plantaire du pied droit, Gilgeous-Alexander n’a pas joué la moindre rencontre depuis le 22 mars dernier sur le parquet des Wolves, où il avait tranquillement claqué 31 points en 34 minutes. Depuis, le Thunder a perdu trois matchs de suite sans lui avant d’aller chercher une victoire face aux Raptors cette nuit. Même si on a appris à ne pas sous-estimer l’équipe des U17 d’Oklahoma City, la colonne des défaites devrait logiquement grossir durant cette première quinzaine d’avril, où le Thunder affrontera notamment Phoenix, Portland et Utah en déplacement, tout en recevant Philadelphie ou encore Charlotte. Avec un bilan de 20 succès pour 27 revers cette année, Oklahoma City est 13e de la Conférence Ouest mais on n’en connaît pas beaucoup qui prévoyaient de tels résultats. En fonçant tête baissée dans un projet reconstruction, avec des jeunes de tous les côtés, des picks de Draft à la pelle et un coach rookie qui possède quasiment le même âge que le vétéran Al Horford, Sam Presti avait un plan très clair dans sa tête, mais son équipe s’est montrée capricieuse en gagnant un peu trop de matchs.

Du coup, Al Horford a été laissé de côté et Shai Gilgeous-Alexander est à l’infirmerie pour au moins deux semaines de plus, autant dire que le projet tanking est désormais bien lancé. La victoire contre Toronto mercredi n’est probablement qu’un accident de parcours, accident qu’il faudra vite oublier pour repartir sur la bonne voie et enchaîner quelques défaites histoire de bien se positionner à la Draft 2021. Théo Maledon, Aleksej Pokusevski, Moses Brown & Cie, faites-vous plaisir avant tout sans vous soucier du résultat, mais si vous pouviez éviter de gagner ça arrangerait bien votre management quand même hein. Tiens, en parlant de notre Théo national, l’absence de Shai Gilgeous-Alexander devrait lui permettre d’avoir plus d’opportunités sur le backcourt, mais aussi plus d’attention de la part des défenses adverses et donc potentiellement plus de déchets dans le jeu. Cela peut se traduire par des sorties compliquées comme face à Toronto cette nuit (3/16 au tir, 4 pertes de balle pour 11 points), où des performances marquantes comme contre Boston récemment (22 points, 8 rebonds, 4 passes). Bref, on va suivre son développement de près dans la colonie de vacances d’Oklahoma City. Pour en revenir à SGA, le Thunder ne va évidemment prendre aucun risque, lui qui représente une pièce très importante du futur d’OKC, un potentiel All-Star qui tourne cette saison à quasiment 24 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne. On le sait, une blessure au fascia plantaire, c’est assez relou alors tranquille.

On ne peut que souhaiter un bon rétablissement à notre ami SGA. On ne sait pas trop à quel moment il va revenir, par contre on sait que le Thunder va prioriser son état de santé et… les défaites. On ne serait donc pas surpris de le voir éloigné des terrains pendant une durée plus longue que deux semaines.

