Le mois de mars 2021 vu par Twitter : Vincent Poirier pensait retrouver Frank Ntilikina chez les Knicks, on connait la suite

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de mars.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# DeMar DeRozan a clairement été snobé pour le All-Star Game, voici sa réaction.

Gets to a point where you just gotta laugh at the bullshit!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) March 6, 2021

« Arrivé à un moment, il vaut mieux rire de cette merde. »

# LeBron James, lui, continue d’être impressionné par la portée de tir de Stephen Curry et Damian Lillard.

By the way @Dame_Lillard & @StephenCurry30 simply ain’t fair!!! I literally kept telling them to back up further and further to shoot and what did they do?? EXACTLY 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 8, 2021

« Au passage, Damian Lillard et Stephen Curry ne sont pas justes. Je continue de leur dire de reculer encore et encore pour tirer. Et qu’est-ce qu’ils font ? Exactement ça. »

# Pas très malin, mais D’Angelo Russell a vu en la blessure de LaMelo Ball une opportunité en or pour son poulain Anthony Edwards.

# Quand Jaylen Brown défonce son record de 3 points marqués en un match, il se prend pour un autre, mais pas n’importe qui hein.

« Je me suis senti comme Stephen Curry aujourd’hui. »

# Vincent Poirier s’attendait à jouer avec Frank Ntilikina en arrivant chez les Knicks, mais bon « les croisés tu connais ». En tout cas, son autodérision est toute à son honneur.

# N’écorchez plus jamais le nom de Marqueese… heu Marquese Chriss. Oups.

# Miles Bridges a un message pour Gary Harris au cas où ce dernier oserait encore lui dunker dessus.

G you ever dunk on me like that again we fighting bro 😐 @thats_G_ https://t.co/4QWnAMkYdO — Miles Bridges (@MilesBridges) March 25, 2021

« Mon gars, tu me dunkes encore une fois dessus comme ça, on va se battre. »

# Lonnie Walker, quatrième du nom, s’amuse qu’on en fasse autant avec une simple blessure du poignet.

All this for a wrist 😂😂 I almost said RIP my damn self 🤦🏾‍♂️😂 https://t.co/stS9XaDXKP — Lonnie Walker IV (@lonniewalker_4) March 28, 2021

« Chers fans des Spurs, souhaitons à Lonnie Walker IV un rapide rétablissement. »

« Tout ça pour un poignet ? Je me suis quasiment dit « RIP » à moi-même. »

# Enes Kanter a une idée de renfort potentiel pour les Nets.

Thanos ? or maybe Jesus 🤔 https://t.co/xmd9BgFdBl — Enes Kanter (@EnesKanter) March 27, 2021

« Les Nets ont toujours un spot de libre dans leur roster qu’ils peuvent utiliser pour un joueur coupé. »

« Thanos ? Ou peut-être Jésus ? »

Une très belle édition pour ce mois de mars grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en avril pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.