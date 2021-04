NBA Top 10 du jour : oh yeah, depuis le temps qu’on rêvait de dire dans un titre que Dejounte Murray était vraiment déjanté

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Alex Caruso a vraiment cru qu’il allait monter sur Giannis Antetokounmpo.

#9 : la vraie folie de la trade deadline des Nets, c’est que Blake Griffin s’est remis à dunker et ça, c’est complètement fou.

#8 : Ja Morant n’est pas un joueur de basket, c’est un smoothie.

#7 : Plus loin Luka, plus loin.

#6 : Keldon Johnson n’est pas un joueur de basket, c’est un ULM.

#5 : Jalen McDaniels a lâché son meilleur match en carrière cette nuit, à 3-points mais également dans le trafic.

#4 : tiens, une belle occasion de rappeler qu’en basket : France >>> Lituanie.

#3 : oh yeah, depuis le temps qu’on rêvait de dire dans un titre que Dejounte Murray était vraiment déjanté

#2 : tiens, Brook Lopez a fait le coup de la Statue de la Liberté à Montrezl Harrell.

#1 : oh, c’est donc ça un Jerami Grant en forme. Ok, ok, t’as gagné, on te repasse premier du ranking MIP. Mais calme-toi.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !