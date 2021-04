Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Raptors à deux doigts de s’engouffrer dans la course à la Lottery

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Celtics qui galèrent à se passer la balle, les Nets qui s’installent en haut de la Conférence Est, les Wolves qui battent New York à l’envie, les Kings qui manquent l’occasion de rentrer dans l’histoire (ou presque), trois frangins sur le même terrain, un Dede pas vraiment fringant et un Devin qui le fut beaucoup plus.

Pistons-Blazers : 101-124

Pacers-Heat : 87-92

Celtics-Mavs : 108-113

Nets-Rockets : 120-108

Grizzlies-Jazz : 107-111

Wolves-Knicks : 102-101

Thunder-Raptors : 113-103

Spurs-Kings : 120-106

Lakers-Bucks : 97-112

Suns-Bulls : 121-116

– Ce qu’il fallait retenir

Jerami Grant est de retour en forme (30 points à 11/19) mais les Blazers étaient fort logiquement un ton au dessus

Match ultra-défensif entre le Heat et les Pacers, et devinez qui a la chance d’avoir Bam Adebayo et Jimmy Butler dans son équipe

Evan Fournier a mis ses premiers points avec les Celtics

Luka Doncic, lui, en a mis 36

Le Jazz, sans Donovan Mitchell, a battu Memphis pour la 52ème fois depuis deux semaines

Les Nets sont désormais en tête de la Conférence Est

Mais James Harden s’est fait bobo à la cuisse

Les Wolves ont offert une mixtape de combativité pour l’emporter face aux Knicks

Les Raptors ont perdu face à une équipe dont personne ne connait 50% du roster

Et Kyle Lowry sera absent dix jours de plus

Mais c’est pas grave, Fred VanVleet a frôlé le five by five (18/4/7/5/4), quelle belle saison tout de même pour les Dinos

Devin Booker a fait un carnage face aux Bulls

Les Kings auraient pu gagner leur sixième match de suite, ce qui ne leur était pas arrivé depuis… 2004

Du coup les Kings ont perdu

Andre Drummond a fait ses débuts avec les Lakers

Mais il s’est vite fait mal à l’orteil et n’a pas rejoué

Giannis Antetokounmpo est content, il a tapé les Lakers en sifflant et il a même pu jouer en même temps que ses deux frères.

– Quelques souvenirs de la nuit :

Stepback after stepback after stepback. Luka: 8-9, 24 PTS at halftime on ESPN 🔥 pic.twitter.com/0hOYcWtY5o — NBA (@NBA) April 1, 2021

JERAMI GRANT GREETS THE RIM! 💥😱 pic.twitter.com/EuTRaTs8Gt — NBA (@NBA) April 1, 2021

29 for Kyrie through 3Q.@BrooklynNets coming back on LP.pic.twitter.com/e0H4ggpwPa — NBA (@NBA) April 1, 2021

Andre Drummond’s first @Lakers block & bucket in short order! 📺: ESPN pic.twitter.com/RDDHVFbmzc — NBA (@NBA) April 1, 2021

Brook Lopez OVER THE TOP on ESPN! 💥 pic.twitter.com/NP7RjVDRx5 — NBA (@NBA) April 1, 2021

💫 36 PTS

💫 11-15 FGM

💫 7 3PM@luka7doncic had the stepback stuck on automatic tonight. #MFFL pic.twitter.com/M6zqqIXluK — NBA (@NBA) April 1, 2021

Antetokounmpo brothers sharing a moment. 💚💛💚 pic.twitter.com/4ML4aAoMOR — NBA (@NBA) April 1, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Devin Booker

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Cavs-Sixers

1h : Pistons-Wizards

1h30 : Nets-Hornets

2h : Heat-Warriors

2h : Pelicans-Magic

2h30 : Spurs-Hawks

4h : Clippers-Nuggets

Voilà pour le récap de cette jolie nuit, six heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !