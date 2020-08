Les Raptors sortent également le balai face aux Nets : 150-122, record de points en Playoffs pour la franchise, c’est quand les choses sérieuses ?

Il ne faisait guère de doute sur l’issue de cette série et les Raptors ont donc à la fois respecté l’adversaire et assumé leur statut. Quatre matchs, quatre victoires, sortez les balais et envoyez les Celtics !

Quatre matchs, quatre victoires des Raptors, quatre défaites des Nets si nos comptes sont bons, et surtout… quatre divisions d’écart entre les deux franchises. Un sentiment partagé par le fait que les joueurs du Coach Of the Year 2019-20 ont respecté l’adversaire au point de ne jamais faire relâche, mais également grâce à des Nets relâchés, en mode rien à perdre, qui auront été plus que de simples victimes désignées. Est-ce qu’on y aura cru ne seraut-ce qu’une seconde dans cette série ? Absolument pas. Est-ce que les hommes de Jacque Vaughn sont pour autant à blâmer ? Clairement pas, tant de toute façon l’issue était connue avant même le tip-off du Game 1. Au final peu de surprises évidemment, mais une série agréable à défaut d’être entraînante, qui pose aujourd’hui deux constats évidents : 1) les Raptors sont une machine de guerre parée pour la suite des événements et 2) on a hâte de revoir ces Nets renforcés par leurs 142 meilleurs joueurs Kevin Durant et Kyrie Irving notamment.

Le match de la nuit ? Très rapidement ? Une nouvelle démo canadienne, à mettre encore une fois au crédit d’un collectif beaucoup trop fort. Car si côté Nets Caris LeVert termines ses Playoffs avec une nouvelle belle promesse (35 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 steals), pour les Raptors c’est à une nouvelle soirée Erasmus à laquelle on a assisté. Pascal Siakam ou Marc Gasol qui prennent le relais d’un backcourt moins en vue ? Que dire de la performance des sixièmes et septièmes hommes de Nick Nurse… Norman Powell tout d’abord, à l’aie comme jamais dans son rôle de supersub avec une pointe à 29 points à 9/14, mais également, et surtout, un Serge Ibaka dans la forme de sa vie. 27 points à 12/14 au tir dont 3/3 du parking, 15 rebonds et 2 contres en… 20 minutes, à ce niveau-là c’est plus de la domination c’est une offre d’achat pour le cerveau des Nets, et au final le record NBA pour le nombre de points marqués par un banc en Playoffs. Un autre record ? 150 pions en postseason, c’est pas tous les jours que ça arrive et c’est même la première fois pour les Dinos, qui complètent également leur soirée record avec celui des passes sur un match de postseason (39) et un premier sweep dans l’histoire de la franchise canadienne, du moins en leur faveur, poke LeBronto James.

Un Game 4 qui aura permis de faire courir tout le monde côté Toronto, de manière tout à fait sérieuse, alors que pour les Nets l’heure n’est pas à rougir mais plutôt à penser à des lendemains possiblement chantants. Pour cette fois-ci c’était un peu court, des humains face à des robots ça ne fait jamais bon ménage, mais on se reverra très vite soyez-en sûrs. Toronto continue sa route, à très vite pour le début des choses sérieuses.