Ce jeudi, la liste officielle des candidats pour devenir porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été dévoilée par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français). Le basket est représenté par l’intermédiaire de Laetitia Guapo, qui fait partie des candidates chez les femmes.

14 athlètes (8 femmes et 6 hommes) sont en course pour être porte-drapeau aux JO de Paris 2024. On rappelle que seulement deux d’entre eux seront sélectionnés au final, une femme et un homme.

Dans le lot, on retrouve une basketteuse, à savoir Laëtitia Guapo. La joueuse française rayonne dans le basket 3×3, elle qui a été à la fois championne du monde (en 2022, MVP du tournoi), championne d’Europe (en 2022, également vice-championne d’Europe en 2023 et médaillée de bronze en 2021), tout en étant classée numéro 1 mondiale au ranking FIBA 3×3 entre 2019 et 2021. En basket 5×5, Laëtitia Guapo a remporté en 2022 le championnat de France ainsi que la Supercoupe d’Europe avec son club de Bourges.

Ces accomplissements ont notamment permis à Laëtitia de remporter le trophée Alain Gilles en 2022, qui récompense le ou la meilleur(e) joueur/joueuse français(e) de l’année.

Le CNOSF a dévoilé la liste des candidats pour être porte-drapeaux de la France aux JO de Paris 2024. Les deux athlètes, un homme et une femme, seront désignés par les athlètes sélectionnés pour les Jeux. Le verdict sera dévoilé le 12 juillet.https://t.co/Lw12G0F2dp pic.twitter.com/fXqBApHCQf

— L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2024

Du côté des hommes, la balle orange n’est pas représentée. On pensait forcément à Victor Wembanyama mais ce dernier n’ayant jamais participé aux Jeux Olympiques, il était d’ores et déjà hors course.

La liste des candidats chez les femmes

Charlotte Bonnet (natation)

Romane Dicko (judo)

Laëtitia Guapo (basket)

Camille Lecointre (voile)

Estelle Mossely (boxe)

Pauline Ranvier (escrime)

Wendie Renard (football)

Mélina Robert-Michon (athlétisme)

La liste des candidats chez les hommes

Jean-Baptiste Bernaz (voile)

Florent Manaudou (natation)

Renaud Lavillenie (athlétisme)

Enzo Lefort (escrime)

Earvin Ngapeth (volley)

Sofiane Oumiha (boxe)

Les deux porte-drapeaux seront élus le 12 juillet prochain, suite à un vote réalisé par les athlètes français qui participeront aux JO 2024.

Source texte : L’Equipe