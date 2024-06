Après s’être pris un râteau par Dan Hurley, les Lakers sont repartis à la recherche d’un entraîneur. Le nom de J.J. Redick revient aujourd’hui sur le devant de la scène, lui qui semble être en pole position pour succéder à Darvin Ham.

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, J.J. Redick va en effet rencontrer les dirigeants de la franchise californienne (le président Rob Pelinka et la proprio Jeanie Buss) ce week-end. Un entretien qui pourrait solidifier sa candidature pour être le prochain coach des Lakers.

Rien n’est fait, mais Redick peut être considéré comme le favori pour s’asseoir sur le banc des Lakers à partir de la saison prochaine. Alors que James Borrego – un autre candidat potentiel – semble plus se diriger vers Cleveland, J.J. semble avoir la voie libre pour décrocher le job.

Selon ESPN, J.J. Redick n’est pas vexé par l’épisode Dan Hurley, qui l’a relégué au second plan alors que son nom était souvent associé aux Lakers ces dernières semaines. Hurley hors d’atteinte, Redick semble prêt à sauter sur l’occasion, mais il devra se montrer convaincant lors de son entretien ce week-end.

Devenu une figure médiatique depuis la fin de sa carrière de joueur, et pote de LeBron James avec qui il partage le podcast “Mind the Game”, J.J. Redick n’a jamais été aussi proche de se lancer dans le coaching. Et pas n’importe où, chez les Los Angeles Lakers.

