C’est une annonce qui respire l’été. Loin des échéances de la Free Agency, des camps d’entrainements ou même de la prochaine saison, les Sixers ont officialisé leurs envies d’ailleurs ce jeudi via un communiqué. Logés au Wells Fargo Center depuis 1996, ces derniers devraient le quitter en 2031, lorsque leur bail arrivera à expiration, pour emménager dans une toute nouvelle salle. Mais où ? La réponse : in downtown Philadelphia, soit en plein cœur de la ville. Inspirés par le Madison Square Garden entre autres, les 76ers ont pour projet de s’installer sur l’actuel site du Fashion District, qui devra en partie être démoli pour permettre la construction de la future antre des cloches. Situé au sud de la ville, le Wells ne convient plus aux dirigeants qui estiment que ce dernier n’est pas assez bien desservi et ne possède pas assez de places pour se garer à proximité. Toutefois, il nous faut préciser que ce projet reste… un projet. Rien n’est fait, car il s’agit pour le moment d’une simple proposition, bien qu’elle soit évidemment très avancée. En revanche, pour ce qui est du concret, les propriétaires de la franchise Josh Harris et David Blitzer ont annoncé la création de « 76Devcorp », une société qui sera en charge du développement de l’opération. La compagnie sera présidée par le magnat de l’immobilier David Adelman, natif de Philadelphie.

Sixers $1.3 billion arena for 2031 in Center City "We're committed to building a world-class home in the heart of the city, a privately-funded arena that strengthens ties within the community through investments that prioritize equity, inclusivity, accessibility" -Josh Harris

S’il venait à se concrétiser, le projet devrait coûter aux alentours d’1,3 milliard de dollars. Pour rappel, le Chase Center des Warriors avait lui coûté 1,4 milliardett, et cette nouvelle salle devrait accueillir 18 000 places assises, soit presque 2 000 de moins que le Wells Fargo. Pour ce qui est du planning, il faut avant toute chose examiner les candidatures des entreprises privées pour la construction de la « 76 Place« , futur nom de l’arena. Car la franchise a été très claire, la ville de Philadelphie ne doit pas participer au projet, elle qui avait déjà refusé un déménagement dans le quartier Penn’s Landing en 2020. Toutefois, si tout se passe bien, la démolition devrait donc commencer en 2026 et les premiers travaux en 2028. L’autre objectif des propriétaires est également de « revitaliser le centre-ville » de Philly. Avec 1,9 milliard de dollars générés et 9000 emplois créés d’ici 2031, puis 400 millions tous les ans à partir de cette année-là selon une étude, le projet veut s’inscrire dans une démarche gagnant-gagnant avec la communauté locale, en créant une dynamique post-COVID qui permettrait à downtown Philadelphia de revivre. Le maire de la ville a d’ailleurs salué cette décision sur Twitter. Située au bord de Chinatown (voir plan ci-dessous), il faudra néanmoins que les dirigeants restent à l’écoute des exigences des habitants du quartier qui ne voient pas tous cette arrivée d’un bon œil, et avaient déjà fait annuler une tentative de construction similaire dans les années 90.

Si l’on ne sait pas encore si les Philadelphia Flyers (NHL), avec qui les Sixers partagent actuellement le Wells Fargo Center, rejoindront également la 76 Place, il est pour l’instant très probable que dans dix ans, la NBA se soit déplacée au centre-ville de Philadelphie. Il est donc temps de gagner une bague pour messieurs Harden et Embiid sans quoi, en 2031, l’arrière aura 42 ans et une barbe jusqu’aux genoux, tandis qu’à 37 ans, Jojo sera déjà en déambulateur.

