Trois émojis auront suffi pour faire exploser la fanbase grecque, et probablement pour attiser la peur chez les futurs adversaires de la sélection hellène à l’EuroBasket, qui débutera on le rappelle le 1er septembre entre Tbilissi, Cologne, Milan et Prague. La Grèce, elle, jouera ses matchs de poule à Milan face à l’Estonie, l’Italie, l’Ukraine, la Grande-Bretagne et la Croatie, et elle le fera donc très probablement avec… Giannis Antetokounmpo, double MVP et MVP des Finales NBA.

Trois émojis donc. Et là où James Harden se serait peut-être fendu d’un combo ballon de basket / burger / aubergine, Giannis Antetokounmpo a préféré faire dans le plus obvious histoire que tout le monde comprenne. Soon, qui dans la langue de Shakespeare signifie « bientôt », ne nous remerciez pas, puis GR, qui doit logiquement être les premières lettres de « Grèce », jusqu’ici l’enquête bat son plein, et donc ces mains jointes, comme si Giannis tentait de nous dire qu’il espérait de tout son cœur être là, à moins que ces mains jointes ne soient justement là pour remercier son seigneur (James Naismith) de cette bénédiction de pouvoir jouer pour son pays. On en est donc là, au 21 juillet 21h30 environ, mais avouez bien que cette affaire sent comme une odeur d’affaire conclue, avec ou sans Sophie Davant, d’autant plus que le père Janice a quand même sa tronche sur l’avion de sa délégation mais attention tout de même, car « tous ensemble vers un nouveau rêve bleu disait par exemple l’inscription sur le bus des footeux de 2010 à Knysna, et nous aussi on peut mettre un émoji hein.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)



Ce que ça signifie ? Déjà que Giannis Antetokounmpo va représenter la Grèce à l’échelon international, comme lors de l’Euro 2017 ou de la Coupe du Monde 2019, et que sa simple présence fait passer automatiquement la Grèce du statut d’éternel contender à celui de favori pour l’or. Ce que ça signifie, aussi ? Que l’EuroBasket 2022 rassemblera cette année les quatre derniers MVP de la Grande Ligue (Nikola Jokic en 2021 et 2022 et Giannis en 2019 et 2020), et peut-être même le MVP 2023 avec Luka Doncic qui évoluera avec la Slovénie en septembre. Rajoutez à cela le meilleur rebondeur de NBA (Rudy Gobert), quelques cracks de NBA et d’Euroleague dont nous vous parlerons très vite, et gageons que cet Euro s’annonce déjà comme l’un des plus excitants de l’histoire de part sa densité de superstars au mètre carré.

Quand Giannis Antetokounmpo joue il se passe toujours quelque chose, et lorsqu’il joue avec son pays pour aller toper une médaille ce ne peut qu’être encore plus fou. A moins qu’on ne se soit complètement gourré sur les émojis et qu’il nous ait simplement indiqué qu’il allait racheter prochainement une église au Groënland, mais notre BTS Émojis avec mention ptdr ne laisse que peu de doutes.