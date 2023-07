Bradley Beal veut retrouver son niveau All-Star chez les Suns

Transféré chez les Suns cet été après onze saisons à Washington, Bradley Beal est sur le point d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Nouveau chapitre, nouveau rôle, mais toujours cette même volonté d’être la meilleure version de lui-même, ce qui n’a pas été le cas au cours de ses deux dernières années chez les Wizards.

La dernière fois que Bradley Beal a participé au All-Star Game NBA, grande messe de mi-saison réunissant les meilleurs joueurs de la Ligue, c’était en 2021. Depuis, Bealou a connu deux saisons compliquées du côté de Washington : blessures, stats en baisse, résultats collectifs médiocres… bref c’était pas la joie à D.C. et cela a fini par provoquer le transfert de l’arrière vers les Phoenix Suns.

Désormais en Arizona, Bradley Beal possède plusieurs objectifs, dont celui de revenir à son meilleur niveau.

“Individuellement, je veux redevenir l’un des meilleurs two-way players de la Ligue” a-t-il déclaré pour SLAM. “Je veux montrer que je peux évoluer au plus haut niveau et jouer dans des matchs importants. Jouer en Playoffs, gagner en Playoffs, passer des tours. Je veux retrouver mon niveau All-Star. C’est ce que je suis : un All-Star, un mec All-NBA.”

Tournant à 23 points de moyenne ces deux dernières années, loin des 30 unités par match qu’il affichait lors de ses meilleures années entre 2019 et 2021, Bradley Beal pourrait voir ses stats baisser encore un peu plus à Phoenix. Il devra en effet partager les munitions offensives avec Kevin Durant et Devin Booker alors qu’il était la première option à Washington, et devrait évoluer avant tout dans un rôle de meneur de jeu. Mais à ce stade de sa carrière, il n’est plus question de chiffres. L’objectif, c’est de s’intégrer le mieux possible dans une équipe armée pour jouer le titre, et montrer son meilleur visage pour aider la franchise à atteindre les sommets de la NBA.

With all the hype and attention on the Suns, what can we expect from the team next season?

Bradley Beal opens up about getting traded, returning to his All-Star form, the team's group chat and more.

Read the SLAM 245 cover story: https://t.co/Ljeuvja3fi pic.twitter.com/kW8ViMZAr8

— SLAM (@SLAMonline) July 26, 2023

Bradley Beal sait que les récompenses individuelles viennent avec le succès collectif. Peut-être que retrouver le All-Star Game sera compliqué sachant qu’il a KD et Booker devant lui dans la hiérarchie, mais Bealou veut surtout prouver qu’il est toujours un joueur de gros calibre en brillant sur la grande scène.

“J’ai un bon groupe qui peut me pousser pour être ce genre de joueur chaque jour. Donc je suis excité par rapport à cette opportunité. J’ai l’occasion d’être entouré de gars qui ont le même état d’esprit que moi, de gars qui me poussent pour me forcer à être la meilleure version de moi-même chaque jour.” – Bradley Beal

Quelle est la meilleure version de Bradley Beal, à 30 ans et au sein d’une nouvelle équipe comme celle de Phoenix ? Ce sera à lui de nous montrer. Bealou n’a jamais évolué dans une superteam avec autant de puissance au scoring, c’est peut-être l’occasion pour lui d’étendre son jeu pour maximiser sa deuxième partie de carrière.

En tout cas, on a hâte de le voir évoluer dans son nouveau rôle au pays des Cactus.

__________

Source texte : SLAM