Une nouvelle fois éliminés des Playoffs prématurément (face aux Suns au premier tour), une nouvelle fois diminués par les blessures au pire moment, les Clippers version Kawhi Leonard – Paul George n’ont toujours pas réussi à accomplir leur destinée depuis l’arrivée des deux stars en 2019. Est-ce que la saison prochaine peut enfin avoir un scénario différent ? Tyronn Lue pense que oui, mais à condition de prendre la saison régulière avec plus de sérieux.

Ce n’est un secret pour personne. La saison régulière et les Clippers, ça fait deux.

Dans son objectif d’aller loin en Playoffs et d’avoir ses stars Kawhi Leonard et Paul George au top au meilleur moment, l’équipe de Los Angeles a souvent considéré la régulière comme un échauffement, comme un long chemin bien chiant à traverser avant les grandes joutes du printemps. C’est pourquoi Kawhi et PG – qui possèdent un historique de blessures bien chargé – sont souvent ménagés entre octobre et avril. Vous connaissez sans doute le terme de “load management”, et bah les Clippers en sont le plus grand symbole.

Le problème avec cette approche, c’est qu’elle ne permet pas d’aborder les Playoffs dans les meilleures conditions. Les automatismes manquent, les match-ups sont plus difficiles à cause d’un classement décevant, et la hausse significative de l’intensité peut provoquer des blessures. Alors pour le coach Tyronn Lue, l’heure est (enfin) venue de prendre la saison régulière plus sérieusement (via Showtime Basketball, All The Smoke).

“Cet été, j’ai dit à Kawhi et PG qu’il faudra aborder la saison régulière d’une manière différente. On doit prendre la saison régulière avec plus de sérieux. Il faut qu’on arrête d’attendre les Playoffs, car c’est important. Pour les match-ups, pour avoir l’avantage du terrain, pour éviter d’avoir à se battre lors des dix derniers matchs pour éviter le play-in. À ce moment-là vous pouvez vous reposer, et vous préparer pour les Playoffs. Ils comprennent cela.”

Quoi qu’on en dise, la saison régulière, ça compte. Pour toutes les raisons citées juste au-dessus.

Les équipes qui vont au bout en Playoffs, ce sont souvent celles qui construisent de bonnes habitudes pendant la régulière et qui peuvent se reposer sur ce qu’elles ont construit pendant 82 matchs. Rares sont celles qui parviennent à simplement enclencher le mode Playoffs pour ensuite dominer la concurrence. Les Clippers ont essayé cette méthode ces dernières années, sans succès. Peu importe le talent présent dans leur effectif.

Le parcours des Clippers en Playoffs dans l’ère Kawhi – PG

2020 : éliminés en demi-finale de conférence dans la bulle d’Orlando

2021 : éliminés en finales de conférence (Kawhi Leonard blessé)

2022 : éliminés au play-in tournament (Kawhi Leonard et Paul George blessés)

2023 : éliminés au premier tour (Paul George blessé, puis Kawhi Leonard)

Alors évidemment, il ne faut pas s’attendre à voir Kawhi Leonard et Paul George jouer tous les matchs, tous les back-to-backs, avec 40 minutes par soir. On l’a dit plus haut, ces deux-là ont connu beaucoup de blessures et ont tous les deux dépassé la trentaine. On rappelle également que Kawhi va revenir d’une déchirure du ménisque, et que PG a été victime d’une entorse du genou en fin de régulière cette année. Néanmoins, on attend des Clippers qu’ils attaquent la prochaine saison avec plus de focus, plus d’intensité, plus d’intérêt pour véritablement poser des bases solides en vue des Playoffs 2024.

C’est tout ce que demande Tyronn Lue, qui est probablement le coach le plus frustré de toute la NBA depuis quelques années…

Source texte : Showtime Basketball, All The Smoke

Injuries have plagued the Clippers, but Ty Lue disagrees with the load management narratives.

He just wants to see the Clips at full strength once.

New episode of #AllTheSmoke with Ty Lue drops tomorrow on our YouTube. 💨 pic.twitter.com/ebpfEUiEbf

— SHOWTIME Basketball (@shobasketball) July 26, 2023