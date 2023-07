Les Hawks et le Magic vont s’affronter à Mexico City le 9 novembre

La NBA ne fera pas uniquement un détour par Paris la saison prochaine, elle retournera également à Mexico City. Les Hawks et le Magic vont effectivement s’affronter dans la capitale du Mexique dans quelques mois.

La rencontre est prévue pour le 9 novembre prochain, à l’Arena CDMX (ou Mexico City Arena). La NBA, les Hawks et le Magic ont annoncé la nouvelle sur Twitter ce mercredi après-midi.

The NBA and Zignia today announced that The NBA Mexico City Game 2023 will feature the Atlanta Hawks and the Orlando Magic playing a regular-season game at the Arena CDMX in Mexico City on Thursday, Nov. 9.

— NBA Communications (@NBAPR) July 26, 2023

Les fans mexicains de balle orange auront donc l’occasion d’observer Trae Young, Dejounte Murray, Paolo Banchero et Cie dans une affiche opposant deux équipes ambitieuses de la Conférence Est. L’an passé, Mexico City avait accueilli le Heat et les Spurs pour le premier match dans la capitale mexicaine depuis la pandémie du COVID-19.

Au total, le Mexique a déjà accueilli 12 matchs de saison régulière NBA et 19 matchs de pré-saison depuis 1992. C’est tout simplement un record pour un pays étranger ne possédant pas de franchise dans la Grande Ligue. Et en plus de ces nombreux matchs organisés à Mexico City, on rappelle également que la capitale possède une équipe de G League : les Capitanes de Ciudad de México. Autant dire que la NBA aime s’installer au pays de Speedy Gonzales.

Est-ce que cet intérêt de plus en plus fort pour Mexico City se traduira un jour par une franchise NBA ? Pourquoi pas. Car même si les villes de Las Vegas et Seattle sont aujourd’hui favorites en cas d’expansion prochaine de la Ligue, le commissionnaire Adam Silver veut continuer à développer ce gros marché d’Amérique du Nord, amoureux de basket et qui profite évidemment de sa proximité avec les États-Unis.

Source texte : NBA