Kevin Durant et les réseaux sociaux, c’est une grande histoire d’amour. Enfin, “amour”, le mot n’est peut-être pas très bien choisi. Disons plutôt une grand histoire sur laquelle KD s’est récemment exprimé dans une conférence organisée par le média américain CNBC.

Depuis le début de sa carrière, Kevin Durant aime échanger en ligne avec les fans de basket, notamment sur son compte Twitter. Il ne s’en est jamais caché et a même pris l’habitude de le faire assez régulièrement, que ce soit avec des parfaits inconnus ou des célébrités. Dit comme ça, cela ne semble poser aucun problème. C’est même tout à son honneur de prendre du temps pour échanger avec des fans. Le souci, c’est ce que ce rapport aux réseaux peut vite devenir malsain.

L’ailier des Suns a d’ailleurs avoué qu’il avait du mal à ne pas penser à ce que les gens disent de lui lorsqu’il n’a pas son téléphone en main.

“Même quand j’éteins mon téléphone ou quand je supprime l’appli, je continue de penser à ce que les gens disent sur moi.” – Kevin Durant lors de la Game Plan sports business conference (via Bleacher Report)

Pour un athlète aussi exposé médiatiquement que lui, ce besoin d’aller voir ce qui se dit à son sujet peut devenir destructeur lorsque les performances baissent et que les critiques commencent à pleuvoir. Pour éviter d’être submergés et touchés par les jugements parfois sévères des fans, certains joueurs décident de complètement couper les réseaux sociaux lorsque des échéances importantes arrivent. KD a plusieurs fois essayé de le faire, mais n’y est pas parvenu, trop tiraillé par l’envie de savoir ce qui se dit à son sujet.

Ce n’est pas la première fois qu’il évoque son rapport aux réseaux sociaux, lui qui s’est déjà retrouvé au coeur de plusieurs polémiques liées à son compte Twitter. On pense évidemment à cet épisode de l’intersaison 2017, où, peu après avoir remporté son premier titre avec les Warriors, il avait véhément critiqué ses anciens coéquipiers et coach à OKC… avec son compte principal au lieu de son compte caché.

KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I’m actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c

— idk (@harrisonmc15) September 18, 2017

Pas plus tard que la semaine dernière, KD a refait la même erreur en utilisant sa vraie identité pour répondre “Il est quoi ?” à un tweet disant que Tyler Herro était meilleur que Tyrese Maxey. Bon, on n’est pas sur le même niveau de gravité, mais l’ailier s’est tout de même empressé de supprimer son tweet, qu’il voulait probablement écrire avec son burner account pour débattre avec quelques twittos NBA.

Mais il arrive aussi à KD d’utiliser volontairement son profil principal pour échanger avec des fans. Il y a quelques jours, il s’est par exemple rendu sur un Space Twitter nommé “Kevin Durant n’est pas top 5 (des joueurs NBA actuels)” pour débattre et défendre sa cause. La séquence est plutôt marrante.

KD really hopped into a Twitter Spaces called “Kevin Durant is not top 5” 😅

(via @LegendOfWinning) pic.twitter.com/9aw3mLW94O

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2023

Kevin Durant est très actif sur les réseaux sociaux, et il a du mal à s’en séparer. Ce genre de sujet est souvent pris à la légère, mais il représente en réalité une difficulté que l’on ne soupçonne pas vraiment dans la vie des sportifs de haut niveau… que chacun essaye de gérer à sa manière.

Source : Game Plan sports business conference, Bleacher Report