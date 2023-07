Le nouveau CBA autorisera la consommation de marijuana pour les joueurs NBA. Et Kevin Durant, lors des tractations pour la nouvelle mouture liant la NBA et les joueurs… aurait eu un rôle prépondérant pour son autorisation. Il aurait réussi à convaincre Adam Silver en sentant lui-même la Marie-Jeanne. On vous explique tout.

Début avril, un nouveau CBA a été signé entre la ligue, les franchises et les joueurs NBA. Il prévoit notamment l’autorisation de la consommation de marijuana chez les joueurs sans encourir de sanction de la part de la ligue. Cette information pourrait surprendre ou prêter à sourire mais c’est un point assez sérieux qui est ici évoqué. Les effets d’un petit cône a des effets tranquillisants, très souvent recherché lors de blessures. La consommation à titre récréatif pourra donc aussi être un motif tout aussi valable.

Parmi les activistes qui ont permit cette petite (r)évolution au sein de la ligue… Kevin Durant. La superstar des Suns aurait milité auprès d’Adam Silver pour que la “beuh” soit autorisée. Il a récemment expliqué en interview avec Andrew Ross Sorkin comment il avait réussi à amadouer le commissionner de la NBA :

“Eh bien, il l’a senti (la marijuana) tout de suite quand je suis entré. Je n’ai pas eu besoin de dire grand-chose, vous voyez ce que je veux dire ? C’est la NBA, mec… tout le monde le fait, pour être honnête. C’est comme le vin à ce stade” “J’ai eu l’impression que la tolérance était en train de se répandre dans tout le pays, dans le monde entier… La stigmatisation n’est plus aussi négative qu’avant. Cela ne vous affecte pas de manière négative”

Adam Silver a semble-t-il été convaincu par l’argumentaire et… l’odeur de Kevin Durant pendant cet échange puisque la la consommation de marijuana ne sera plus punie par la NBA. Quand KD parle, KD est écouté, c’est aussi une des leçons que l’on peut retenir de cette échange entre Durantula et Adam Argent.

Libre aux joueurs maintenant de dealer avec cette possibilité qui s’offre à eux !

Source : Bleacher Report