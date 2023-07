C’est dans l’air depuis quelques temps, et sauf coup de tonnerre ou gros désaccord, cela devrait devenir officiel le 11 juillet. Après une phase de test durant les Summer Leagues, la NBA devrait adopter deux changements concernants certaines règles sur les challenges et le flopping.

Le premier changement, celui concernant les challenges, permettrait aux coachs de disposer d’un second challenge s’il est victorieux (ou en d’autres termes, le garder). Pour rappel, un “challenge” est possible pour un coach qui ne serait pas d’accord avec le corps arbitral, afin de contester une décision prise sur l’action précédente. Il doit être posé si l’entraîneur ne dispose plus que d’un temps-mort. En l’état, chaque coach n’a qu’un seul challenge par match quoi qu’il arrive. Avec les nouvelles règles, tout challenge “perdu” le resterait définitivement, en plus du temps-mort, mais tout challenge gagné donnerait droit à un deuxième (en plus de la conservation du temps-mort). Si le deuxième challenge est également remporté, il n’y aurait en revanche pas de troisième chance.

Le deuxième changement est à propos du flopping. Depuis des années, cette pratique, consistant à accentuer tout contact, est combattue par la NBA, et Adam Silver entend bien le sanctionner plus durement. A l’heure actuelle, chaque joueur s’adonnant un peu trop à cette pratique est plutôt sanctionné a posteriori, en premier lieu via un avertissement, puis avec des amendes dont le montant augmente au fil du temps, et au bout de la sixième fois, une suspension est prononcée, en plus d’un potentiel coup de sifflet (ou absence de coup de sifflet) pouvant être défavorable pour le floppeur pendant le match. Après les changements de règles, tout joueur se jetant au sol de façon intempestive pourrait être immédiatement sanctionné d’une faute technique, qui donnerait un lancer-franc à l’équipe adverse et leur rendrait également la possession. On comprend mieux pourquoi les Celtics se sont empressés d’envoyer Marcus Smart à Memphis tout d’un coup. Gratuit ça.

Sources: The NBA Board of Governors will vote on July 11 to approve two changes that would begin in the 2023-24 season:

– In-game penalty for flops resulting in technical foul free throw (trial basis)

– A second coach’s challenge awarded if first challenge is successful

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

La période d’essai de ces nouveaux prototypes de règles aura lieu en Summer League, qui fera une fois de plus office de phase de test, au moins pour le flopping. Les propriétaires des franchises doivent voter en faveur de ces changements, mais selon certaines sources cela ne devrait pas poser de problèmes majeurs. Si ce n’est la durée des matchs, que la ligue veut raccourcir mais qui serait plutôt allongée avec ces deux réformes.

Sources : The Athletic, Chris Haynes, Shams Charania