Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois de juin.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# C’est LeBron James qui a donné le départ des 24 heures du Mans 2023

Can’t wait!! @24hoursoflemans 🏎️🏎️🙏🏾👑 https://t.co/2LduPdsQWc

— LeBron James (@KingJames) June 7, 2023

“Un départ emblématique pour la course du siècle. LeBron James donnera le départ des 24 heures du Mans ce samedi, pour le centenaire de l’épreuve.”

“Je suis impatient.”

# Lionel Messi débarque à Miami, et tous les joueurs NBA veulent le voir

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2023

“Bienvenue en MLS, on se capte à Nashville.”

Welcome, Messi. Let’s get it @mls @PhilaUnion

— Kevin Durant (@KDTrey5) June 7, 2023

“Bienvenue Messi. Que le Philadelphie Union aille chercher la MLS.”

# Les premiers transferts ont lieu. Par exemple, Desmond Bane est ravi d’accueillir Marcus Smart à Memphis

DPOY X2 😬😳

— Desmond Bane (@DBane0625) June 22, 2023

# Kristaps Porzingis, quant à lui, est heureux d’atterrir à Boston

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ lets goooo

— Kristaps Porzingis (@kporzee) June 22, 2023

# Taurean Prince apprend via le Woj qu’il est coupé par les Wolves

Sheesh, appreciate the heads up Woj🤲🏾 https://t.co/KXwlYfMyLA

— TP (@taureanprince) June 28, 2023

“Les Timberwolves ne vont pas garantir le contrat de Taurean Prince.”

“J’apprécie la nouvelle Woj.”

# Pendant que Terry Rozier vit sa best life à la Fashion Week de Paris

Pariiiiii 🇫🇷 pic.twitter.com/D5Ud6G1nwr

— Terry Rozier (@T_Rozzay3) June 27, 2023

# Victor Wembanyama a dîné en bonne compagnie pour son arrivée à San Antonio

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt

— Wemby (@vicw_32) June 25, 2023