Arrivé chez les Suns début février, Kevin Durant n’a pas traîné pour faire déjà parler le beau petit monde de la NBA. Dans une interview, il a confié voir d’un très bon oeil les demandes de transfert émanant des joueurs… plutôt logique. Quelques jours après les déclarations d’Adam Silver sur le sujet, cette sortie de KD a des allures de réponse – presque – visée.

#Statutvisé, comme sur Facebook à l’époque collège. Kevin Durant est un grand adepte des demandes de transfert, en tout cas depuis un an. C’est très naturellement qu’il a défendu les vertus d’un tel procédé, en même temps il aurait fallu être un peu stupide pour se tirer une balle dans le pied à ce sujet mais bon, on s’attend à tout venant de Kevin.

On reconnaît qu’en termes de communication, l’agent de Durant n’est pas souvent en vacances. Sur ce thème assez épineux, KD en rajoute une couche et assume. Même si les Nets ont du casser leur projet moyen terme via son transfert et celui de Kyrie. Pour Durantula, les joueurs sont désormais rois d’aller et de venir où ils veulent. Et tout le monde doit s’y plier.

Allez, ça c’est emballé, pesé, et envoyé directement chez Adam Silver en livraison prioritaire. Le patron de la ligue s’est en effet montré plus mesuré quant au principe de demande de transfert. M’sieur Argent a en effet déclaré que la NBA allait mettre son nez là-dedans pour s’assurer – sans limiter la liberté des joueurs – que ces derniers puissent également respecter leurs deals sans mettre dans la sauce certaines franchises.

Une manière de calmer le jeu auprès de tous les acteurs de la ligue, qui n’a certainement plu qu’à moitié à Kevin. D’où cette sortie de la nouvelle star des Suns, qui remet un peu d’huile sur un feu certes encore bien maîtrisé mais qui pourrait vite tourner à l’incendie si rien n’est effectivement fait.

Suns’ Kevin Durant says trade requests are “great for the league” despite criticism: “Teams have been trading players and making acquisitions for a long time. Now a player can dictate where he wants to go, leave in free agency or demand a trade, it’s just part of the game now.” pic.twitter.com/zyzphfrp2f

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 18, 2023