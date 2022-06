C’est l’une des questions qui se pose depuis plusieurs années déjà autour de la NBA : faut-il réduire le nombre de matchs en saison régulière ? Pour Adam Silver, interrogé hier par Chris Haynes de Yahoo! Sports à ce sujet lors de la conférence de presse traditionnelle précédant les Finales, la porte est ouverte à une révision du calendrier. À condition que l’on arrive à trouver un lien entre les blessures et le fait de jouer 82 rencontres.

Une saison NBA, pour l’équipe qui remporte le titre, ça ne représente pas moins de 100 matchs en huit mois. Ajoutez-y les déplacements fréquents, les enchaînement de deux matchs en deux jours et vous obtenez un train de vie épuisant, même pour des athlètes de haut niveau que sont les joueurs de la Grande Ligue. Pour les franchises qui ont justement des prétentions printanières, difficile d’accepter le fait d’envoyer les stars au charbon 82 fois alors que l’intensité des Playoffs est toute autre comparée à celle de la régulière. La solution est donc de reposer les cadres… quitte à gâcher un peu le spectacle aux fans présents. Cette logique de load management a déjà été sanctionnée par Adam Silver, on se souvient notamment de la prune ramassée par les Clippers en 2019 pour avoir laissé Kawhi Leonard souffler le temps d’un soir. Souci, c’est bien quelque chose qui semble aujourd’hui nécessaire pour que tout le monde puisse se sentir bien dans ses baskets quand l’enjeu est important. La problématique existe dans la tête d’Adam Silver, mais pas question de mettre la charrue avant les bœufs.

« Je ne suis pas contre potentiellement changer le format de la saison. Je suis même prêt à réfléchir à la raccourcir, si toutefois nous arrivons à prouver que cela à un impact direct sur les blessures. La saison passée, nous avons joué dix matchs de moins sans que cela ait la moindre retombée. Bien sûr, si les joueurs ne sont pas sur le terrain, ils ne se blesseront pas, mais nous n’arrivons pas à identifier pour le moment une claire hausse des blessures en cours de saison à cause de la fatigue. » – Adam Silver

Adam marque un point. Avec l’ensemble des statistiques que la NBA possède, il est encore très compliqué d’établir une vraie corrélation entre nombre de blessures et durée de la saison. Il ne faut pas oublier non plus que la Grande Ligue n’est pas l’unique dépositaire de la santé des joueurs. Ces derniers sont aussi et surtout les premiers responsables de leur condition physique. L’idée n’est pas de leur jeter la pierre en mode « bande de flemmards » mais plutôt de comprendre que la gestion personnelle de son état de forme est la clé pour éviter toute blessure. Maintenant, Silver explique aussi que des discussions existent avec l’ensemble des parties prenantes de la NBA pour faire innover la formule. L’occasion de refaire parler d’un potentiel tournoi de mi-saison… quel bon commercial ce Adam quand même. En même temps, l’idée est bien réfléchie : proposer une saison moins longue, et avec plus d’enjeu, histoire de ne pas faire camper les stars en civil sur le côté du parquet.

« Plutôt que de réfléchir purement sur le nombre de matchs, nous choisissons une approche compétitive. Une des choses à laquelle nous avons pensé est le tournoi de mi-saison. L’idée est de proposer des rencontres compétitives, qui pourraient remplacer des matchs de saison régulière. Nous discutons avec toutes les instances de la ligue à ce sujet. En ce qui concerne le load management, c’est une chose qui nous préoccupe. Nous voulons donc créer un système qui motive nos meilleurs joueurs à être sur le terrain. »

« I’m not against potentially changing the format of the season. » NBA Commissioner Adam Silver answers @ChrisBHaynes‘ question about the length of the regular season. pic.twitter.com/wAYLgQELoG — NBA TV (@NBATV) June 3, 2022

Adam est quelqu’un de très futé, et le problème des longues saisons est déjà une question qu’il a appréhendé depuis un petit moment. Son équipe est sur le coup, avec les autres institutions de la NBA, des propriétaires aux joueurs. Les discussions continuent, et il est fort probable que le système actuel soit donc amené à évoluer.

Source texte : Twitter @NBATV