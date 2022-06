Les Blazers sortent d’une saison très compliquée marquée par la blessure de Damian Lillard et le début de la reconstruction sportive de l’équipe. Phil Knight, fondateur de Nike et originaire de Portland, aimerait aider la franchise à se relancer et s’est donc proposé pour racheter la franchise de l’Oregon… en mettant un très beau chèque de 2 milliards de dollars sur la table.

Phil Knight, 84 ans aujourd’hui, a toujours été attaché à son état natal de l’Oregon. L’ancien athlète né à Portland et diplômé de la fac des Ducks d’Oregon est considéré comme l’une des 25 personnes les plus riches des États-Unis. Sa richesse selon Forbes dépasse les 50 milliards de dollars. En 2016, Knight quitte son poste de CEO de Nike après 52 ans à la tête de la compagnie. Aujourd’hui, le fondateur de la marque au Swoosh cherche un nouveau challenge, et les Blazers en représentent un plutôt intéressant. Il s’est donc associé avec le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Alan Smolinisky, pour formuler une première offre écrite de 2 milliards de dollars aux propriétaires actuels des Trail Blazers, où pour le moment c’est un peu compliqué. Pour situer le contexte, Paul Allen, président de la fondation actuellement propriétaire de Portland et des Seahawks de Seattle en NFL, est décédé en 2018. Sa sœur a pris la tête de la compagnie depuis et de nombreuses rumeurs ont fait part d’un plan de vente des franchises pour relancer la fondation. Cependant, selon l’éternel Adrian Wojnarowski de chez ESPN, les Blazers ne sont actuellement pas à vendre.

Phil Knight and Alan Smolinisky have been engaging on the purchase bid with the Paul Allen Trust and league office, sources said. Other prospective groups have done the same, too. The Blazers say they're not for sale, but Knight and Smolinisky are expected to continue pursuit. https://t.co/ZRJSrbQBov — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2022

Du côté du commissaire de la Ligue, Adam Silver est au courant de la volonté de rachat des Blazers par ses deux amis. Knight et Smolinisky ont tous deux eu des conversations avec les cadres de la Ligue à ce sujet. Hier soir, lors de sa conférence de presse annuelle précédant le Game 1 des Finales NBA, Adam Silver a déclaré que la franchise de Portland devra être vendue, conformément aux règles. Néanmoins, il ne sait pas quand la vente aura lieu. Voir une rumeur autour d’un projet de rachat des Blazers inquiète les fans. Portland est l’un des plus petits marchés médiatiques de l’Ouest… pas spécialement la meilleure position à tenir lorsqu’on entend les envies de la NBA de revenir à Seattle ou s’installer à Las Vegas. Silver a démenti tout ça en ajoutant que la NBA préfère clairement que l’équipe reste à Portland. En omettant le cimetière indien situé sous le Moda Center, les Trail Blazers ont des fans fidèles, une longue histoire marquée par un titre NBA en 1977, et de très belles victoires sur des séries de Playoffs, la dédicace à Paul George. Selon l’évaluation de Forbes, les Blazers sont d’ailleurs la treizième franchise la plus valuable de la NBA.

Phil Knight veut, en rachetant la franchise, aider les Blazers à se reconstruire et devenir durable sur le long terme dans l’état d’Oregon, pas autre part. Ce rachat pourrait fortement renforcer le dossier de Portland, citée par The Athletic parmi les six villes candidates à l’arrivée d’une ou deux nouvelles franchises WNBA lors de l’expansion en 2024.

Exclusive: The WNBA hopes to name potential expansion cities in the coming months. Which cities have the interest and financial backing to add a team?@ChantelJennings & @MikeVorkunov with more: https://t.co/NEtQEkw8tQ pic.twitter.com/GX7EEsp3j7 — The Athletic (@TheAthletic) June 2, 2022

Source texte : ESPN, The Athletic