Malgré la claque prise à domicile dans le Game 1 des Finales (120-108), Stephen Curry ne panique pas. Présent en conférence de presse d’après-match, le sniper a rappelé que ses coéquipiers et lui en ont vu d’autres depuis leur premier titre. Histoire de relativiser cette défaite et de montrer que les Warriors sont loin d’avoir dit leur dernier mot.

Évidemment, ce n’est jamais idéal de se lancer dans une série avec l’avantage du terrain et de perdre d’entrée à la maison. C’est malheureusement la douloureuse expérience qu’ont fait les Warriors la nuit dernière. Le genre de situation de laquelle une équipe normale aurait du mal à se relever. Mais justement, on ne parle pas de n’importe quelle équipe ici. Même si le roster a été bien renouvelé par rapport à celui qui avait gagné trois bagues entre 2015 et 2018, les leaders emblématiques sont toujours là : Steph Curry évidemment, mais aussi Klay Thompson, Draymond Green et même Andre Iguodala, dans une moindre mesure. Ces gars-là ont ce qu’il faut en termes d’expérience, et ils feront tout pour renverser la série. Présent en conférence de presse après le match, Curry a d’ailleurs voulu éteindre le feu en rappelant que rien n’est joué :

« Nous avons déjà traversé plusieurs fois ces moments. Nous avons perdu le premier match de la série mais on a évidemment déjà connu des défaites difficiles et nous avons trouvé le moyen de rebondir. Il faut se fier à cette expérience mais il faut aussi faire les ajustements nécessaires en termes de plan de jeu et faire un effort particulier pour que tout le monde dans l’équipe puisse sentir qu’il va avoir un impact sur le jeu, à un moment donné. » – Stephen Curry, en conférence de presse après le Game 1 du Finales contre les Boston Celtics

S’il n’y a donc pas de raison de paniquer excessivement, les Warriors vont quand même devoir se reprendre, et vite. Les Celtics arriveront sûrement au Game 2 le couteau entre les dents pour accroître leur avantage avant de retrouver leurs fans. On peut aussi noter que lors de leurs dernières années de règne, les Dubs comptaient dans leurs rangs un certain Kevin Durant. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et une statistique vient remettre en doute la capacité des Warriors à retourner la situation sans lui : avec KD, Stephen Curry a gagné 9 de ses 10 derniers matchs en Finales. Un ratio presque inversé quand son ex-coéquipier a été absent, avec 8 défaites en 9 matchs, dont 6 défaites de suite à domicile. Cette stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais elle a été confirmée par le résultat de cette nuit. C’est maintenant à Curry, Thompson et toute leur clique de la faire mentir.

Auteur d’une belle performance individuelle, Steph Curry ne panique pas et il a bien raison. Cette défaite à domicile est bien embêtante, mais c’est là que l’expérience de Golden State doit rentrer en jeu. Des situations difficiles, ils en ont connu d’autres et il y a encore plusieurs matchs pour inverser la tendance. Beaucoup de choses se joueront dès le Game 2, et il faudra forcer le destin. On s’accroche, et on part en mission pour valider une victoire à la maison avant se rendre Boston.

Sources texte : NBA, Real GM