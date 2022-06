Alors que les Lakers viennent d’officialiser l’arrivée de Darvin Ham et que les Kings ont engagé Mike Brown il y a un peu moins d’un mois, les Hornets sont la dernière équipe NBA à ne pas avoir de coach à l’heure de ces lignes. Mais ça pourrait bientôt changer car Kenny Atkinson tiendrait la barre du côté de Charlotte.

Est-ce qu’on est sur le point de revoir Kenny Atkinson dans le costume de head coach deux ans et demi après son départ des Nets ? Si l’on en croit Sam Amick de The Athletic, ça en prend le chemin. L’insider nous informe effectivement que l’ancien entraîneur de Brooklyn serait en pole position pour prendre la succession de James Borrego, gentiment dégagé par la franchise de Michael Jordan le 22 avril dernier. Preuve de son statut de leader dans ce processus, Atkinson a décroché un rendez-vous avec MJ en personne la semaine prochaine, ainsi que les dirigeants du front office mené par le président des opérations basket Mitch Kupchak. Autant dire que la candidature de Kenny est prise de plus en plus sérieusement par les Frelons, qui possèdent également sur leur short list les expérimentés Mike D’Antoni et Terry Stotts. Ces deux-là restent dans la course pour le moment d’après The Athletic mais aucun rendez-vous avec Jojo n’est prévu pour eux, en tout cas pour l’instant. Si Atkinson se montre convaincant dans son prochain meeting avec Jordan et compagnie (son troisième avec les Hornets au total), on se dit qu’il y a de bonnes chances pour qu’il décroche le poste même si les Hornets ne comptent visiblement pas se précipiter pour prendre leur décision.

Actuellement assistant de Steve Kerr chez les Warriors, Kenny Atkinson a logiquement la tête aux Finales NBA, Golden State étant mené 1-0 face à Boston avant le Game 2 de dimanche soir au Chase Center. Il forme avec Mike Brown – le nouveau coach des Kings – un staff quatre étoiles chez les Dubs que Kerr devra donc très probablement remanier la saison prochaine. Pour rappel, avant les Warriors, Atkinson a également passé une saison à Los Angeles aux côtés de Tyronn Lue lors de la saison 2020-21, apportant à chaque fois son expertise à des équipes qui réalisent un sacré parcours en Playoffs (Finales de Conférence Ouest pour les Clippers l’an dernier). Les Playoffs, voilà justement le grand objectif pour les Hornets, qui sont tombés deux fois de suite au premier match du play-in tournament après avoir terminé dixièmes de l’Est. Une double élimination qui a eu raison de James Borrego malgré les progrès réalisés dans les résultats cette saison (33 victoires en 2021, 43 en 2022). Atkinson – s’il est engagé – aura ainsi pour mission de confirmer la progression de la bande à LaMelo Ball mais surtout de lui faire franchir un cap supplémentaire afin qu’elle intègre enfin le club des huit équipes qualifiées pour les Playoffs. On se rappelle que Kenny avait réalisé un énorme boulot de développement à Brooklyn il y a quelques années pour rattraper les excès du proprio Mikhaïl Prokhorov, les Nets participant aux PO 2019 seulement deux ans après avoir terminé la saison régulière 2016-17 avec seulement une vingtaine de victoires. S’il n’a ensuite pas survécu au changement d’ère marqué par les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant à New York, le microcosme de la NBA n’a clairement pas oublié ses qualités.

On a souvent entendu Kenny Atkinson dans les rumeurs ces deux dernières années, mais là visiblement c’est du concret. Les Hornets ont besoin d’un homme capable d’emmener une équipe jeune et prometteuse en Playoffs, et l’ancien coach des Nets pourrait bien être le bon.

Source texte : The Athletic