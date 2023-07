Il rêvait de jouer pour les Bulls et d’y revenir, il n’en aura fait qu’un sur les deux. Après 22 matchs sous le maillot de Chicago, Patrick Beverley s’envole vers d’autres cieux. Ce sont les Sixers qui devront supporter ont raflé la mise concernant Pat Bev !

Belle petite pioche pour les Sixers mine de rien, eux qui ajoutent une grosse dose d’expérience, une cuillère à soupe de défense et un bon gros shot de trashtalking à leur effectif, eux qui sont dans l’incertitude concernant James Harden, qui a accepté sa player-option, mais pas dans l’optique de rester dans la ville de l’amour fraternel. Le Barbu entend bien quitter Philly via un sign-and-trade, et nul ne sait encore quelle sera la contrepartie éventuelle. En attendant, c’est Pat Bev qui a paraphé son contrat d’une année, à un salaire probablement bas. Pas ça qui va faire sauter Joel Embiid au plafond, ni arrêter d’accuser ses coéquipiers après la défaite, mais après tout ça se prend non ?

Patrick Beverley has agreed to a one-year deal with the 76ers, his agent Kevin Bradbury with @LIFTSPORTSMNGMT tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Shake Milton parti secouer son booty à Minnesota et Georges Niang ayant pris la direction de Cleveland, c’est un renfort qui reste appréciable à Philadelphie, qui est victime d’une fuite des talents, en attendant celle de la barbe la plus connue de la ville. Un soldat dur au mal, prêt à tout donner pour son équipe et très expérimenté à 35 piges ne fera pas de mal pour des Sixers qui naviguent à vue actuellement. Patoche en est à sa sixième équipe NBA en carrière après les Rockets, les Clippers, les Wolves, les Lakers et enfin les Bulls, et il apportera exactement la même chose que partout ailleurs auparavant. Sortez les muselières, le chihuahua le plus cher du monde est à Philadelphie.

