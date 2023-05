Parfois génial, parfois à la ramasse, parfois solide, parfois décevant, James Harden a fait les montagnes russes lors de la série face aux Celtics. Malheureusement pour les Sixers, lors du Game 7 à Boston, le Barbu a montré son mauvais visage au pire moment. Comme si souvent dans sa carrière en Playoffs…

9 points, 7 passes, 5 balles perdues, 3/11 au tir dont 1/5 à 3-points, tout ça en 41 minutes de jeu.

Ce Game 7 contre les Celtics est venu s’ajouter à la (longue) liste des disasterclass de James Harden, le Barbu possédant plusieurs casseroles à son actif en Playoffs, d’Oklahoma City à Philadelphie en passant évidemment par Houston.

Cela ne surprend probablement plus personne, mais à chaque fois on ne peut pas s’empêcher de hocher la tête de droite à gauche en voyant Harden se planter dans les matchs où son équipe a le plus besoin de lui. Et cette nuit dans la chaude ambiance de Boston, les Sixers avaient vraiment besoin de lui. Pas forcément pour mettre 40 points comme dans le Game 1 et le Game 4 de la série. Mais pour faire du bon Harden dans son rôle de playmaker des Sixers. Le Harden qui fait à la fois jouer les autres tout en se montrant suffisamment agressif pour mettre ses 20 points. On a eu ni l’un ni l’autre.

Certes, Ramesse a distribué 7 passes décisives lors du Game 7, mais il a surtout perdu 5 ballons. Et quand il a fallu peser au scoring, le Barbu était porté disparu, terminant avec seulement trois paniers au compteur et deux petits lancers-francs. Harden n’a jamais donné l’impression de pouvoir, ou vouloir, faire la différence. En manque d’agressivité, se contentant de ressortir des ballons au lieu d’aller finir, et donnant l’impression de refuser les duels à plusieurs reprises, le meneur star des Sixers était tout simplement fantomatique ce soir. À partir de là, difficile pour les Sixers d’espérer quoi que ce soit, même s’il n’est pas le seul au rang des coupables (coucou Joel).

Harden a lâché 2 énormes matchs sur cette série, qu’on le veuille ou non. Mais faire ça ce soir… encore… et encore… en Game 7… sachant qu’il est attendu… que les Sixers comptent sur lui… ça devient trop lourd dans le dossier. Terrible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Et maintenant, c’est quoi la suite pour James Harden ?

Possédant une player option pour la saison prochaine, le Barbu peut devenir agent libre et des rumeurs sur un potentiel retour à Houston circule depuis des mois. Peut-il vraiment quitter Philadelphie sur une telle note, éliminant ainsi d’office ses rêves de titre NBA ? L’avenir répondra à cette question. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Harden est logiquement resté évasif, même s’il a semblé se projeter avec les Sixers. Un peu moins avec Doc Rivers par contre.

😭😭😭 l’hésitation avant de répondre on dirait ses meilleurs hezi balle en main.pic.twitter.com/XT5A8zntiC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Peu importe ce que l’avenir nous réserve, la performance de James Harden dans ce Game 7 à Boston vient conforter un peu plus sa mauvaise réputation dans les grands matchs. Les Sixers étaient pourtant prévenus…