C’était soir de Game 7 ! Un moment toujours unique, dans lequel s’écrivent les plus grandes légendes. Et c’est pour Jayson Tatum que la soirée à tourné à l’hyperlatif, auteur d’une prestation historique : 51 points ! Dans son sillage, les Celtics écrasent les Sixers et filent en finale de Conférence Est, où ils retrouveront le Heat… c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Celtics – Sixers : 112-88 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

Les highlights des 51 points de Jayson Tatum, nouveau record NBA dans un Game 7.pic.twitter.com/W0M6YtzxrF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Jayson Tatum

Best picks en #TTFL cette nuit : – Jayson Tatum : 87 pts

– Jaylen Brown : 37 pts

– Tyrese Maxey : 24 pts

– Tobias Harris : 24 pts#NBA pic.twitter.com/umrOnCUzYj — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 14, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Suns : 4-2

– Suns : 4-2 Warriors – Lakers : 2-4

: 2-4 Celtics – Sixers : 4-3

– Sixers : 4-3 Knicks – Heat : 2-4

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# LES MATCHS DE CE SOIR