Ils ne les ont pas laissé respirer. De la minute 1 à la minute 48. Certains disent même qu’à l’échauffement l’air était lourd dans le Colorado, encore plus que d’habitude. mais qu’est-ce que c’est que ces Wolves. Qu’est-ce que c’est que cette équipe…

Attention, la phrase suivante est peut-être la plus terrifiante que vous lirez aujourd’hui.

Les Wolves ont ASPHYXIÉ les Nuggets au terme de l’une des masterclass défensive les plus flippantes de ces dernières années, le tout… sans Rudy Gobert, devenu papa dans la nuit et fort logiquement absent pour pouvoir accueillir le futur DPOY 2048.

Le fait que les Wolves stoppent le champion en titre sans celui qui sera probablement nommé Défenseur de l’année pour la quatrième fois ce soir, oui, c’est terrifiant. Cette nuit il y avait, en terme d’intensité, d’envie, de tout… deux divisions d’écart entre les Wolves et les Nuggets. Karl-Anthony Towns avait mis son équipe sur les bons rails en tout début de match, L’absence de Rudy avait été palliée par la présence de Kyle Anderson dans le cinq majeur, et hormis un coup de chaud d’Aaron Gordon au premier quart, Minnesota montrair déjà sa supériorité, Denver sa suffisance, son apathie.

Jamal Murray enchaine avec une deuxième première mi-temps catastrophique après le Game 1, déjà perdu par Denver on le rappelle, Nikola Jokic est tenu par KAT et par un incroyable Naz Reid en sortie de banc, alors que Jaden McDaniels arrive à défendre sur tout l’état du Colorado sans même transpirer.

Les 20 points laissés par les Wolves au champion en titre seront synonyme de cadeau, car le verrou pose dans les deux quarts-temps suivants est all-time. Chaque prise de balle d’un joueur de Mike Malone (passé à deux doigts de l’exclusion après avoir PÉTÉ un câble en début de match) donne lieu à une chasse à l’homme terrible, très vite l’écart se creuse et très vite les regards deviennent hagards côté Nuggets.

Quasiment 30 points à la mi-temps, Anthony Edwards qui déroule, les sourires mi-innocents mi-tueurs en série des joueurs de Minnesota, et très vite on avait compris : la dynamique de cette Conférence Ouest est peut-être bien en train de changer du tout au tout, avec un champion en titre tellement sûr de ses forces à la base mais ce matin retranché dans ses bases. Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards terminent tous deux à 27 points, Nikola Jokic à 16/16/8 mais il risque de récupérer son trophée de MVP avec les fesses toutes rouges et, ce matin, les observateurs dans leur ensemble s’accordent à dire qu’il se passe “quelque chose” avec cette équipe des Wolves.

Attention, quand on mettra un mot là-dessus, Minnesota sera peut-être déjà en Finale NBA…