James Harden a demandé son transfert et va quitter les Sixers !

WOJ BOMB ! James Harden et Philadelphie, c’est terminé ! Le meneur des Sixers a choisi d’activer sa player option à 35,6 millions de dollars l’an prochain et selon l’insider, il s’est mis d’accord avec la franchise pour trouver une nouvelle équipe. Le premier gros domino de la Free Agency est là !

Il avait été recruté il y a un an et demi par Daryl Morey, son ancien General Manager du côté de Houston, pour accompagner Joel Embiid dans sa quête du titre NBA, seul trophée qui manque à l’armoire de James Harden. Pourtant, selon Adrian Wojnarowski, l’aventure arrive à son terme. Ramesse a en effet activé sa player option et a fait part aux Sixers de son envie d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

Après une saison et demi et deux campagnes de Playoffs en demi-teinte malgré les grandes ambitions affichées en Pennsylvanie, le chemin entre Harden et Philadelphie s’arrête. Il avait changé son jeu, passant d’un marqueur absolument indécent à un créateur plus posé, capable d’amener le jeu et de débloquer certaines situations. Certains observateurs lui avaient d’ailleurs longtemps reproché cette transition. Dans les chiffres cela donne notamment 21 points, 6,7 rebonds et 10,7 passes de moyenne cette saison. Les signes étaient pourtant dans le sens d’un nouveau deal avec Philly, reste notamment en mémoire la soirée du MVP d’Embiid durant laquelle son collègue barbu lui avait offert une montre de grande valeur.

The Clippers and Knicks are expected to be among the teams that’ll engage with the Sixers on a potential James Harden trade, sources tell ESPN. https://t.co/NQ5Y6xkvAx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

À noter tout de même que le joueur a choisi d’activer sa player option. Ce que cela signifie ? Que les Sixers vont pouvoir l’échanger, et ne pas le laisser purement et simplement partir contre un “Merci, au revoir”. Adrian Wojnarowski a précisé dans la foulée que deux équipes s’étaient déjà positionnées dans la course, avec l’envie d’engager les négociations. Il s’agit des Clippers et des Knicks. Deux grandes villes, deux marchés vendeurs, et surtout un potentiel retour d’Harden à l’Ouest. Qui va le récupérer ? Il faudra aligner du lourd sur la table, et les Clippers pourraient d’ores-et-déjà réfléchir à un transfert de Paul George. Affaire à suivre, sur TrashTalk évidemment. Dès demain soir, en live sur Twitch à partir de 23h, pour l’ouverture de la Free Agency.

Source : Adrian Wojnarowski