Au sortir d’une saison plutôt… spéciale, Kyrie Irving est LE gros poisson de cette Free Agency 2023. Pour Uncle Drew, plusieurs options sont possibles. Rester à Dallas, avec Luka Doncic ? Pourquoi pas… mais d’autres équipes pourraient se positionner sur le magicien. Alors, c’est quoi le plan ?

Kyrie Irving, c’est un nom qui fait rêver. Du handle, de la finition… on ne présentera pas le personnage d’un point de vue basket, puisqu’il est hors-normes. C’est plutôt son côté extra-sportif qui fait d’ailleurs suer, puisque le garçon est très spécial et ne demande à aucun conseiller communication avant de parler. Ce que ça donne ? Une sortie honteuse sur un documentaire antisémite en début d’exercice 2022-23, et un tollé qui a fait réagir jusqu’au plus haut sommet de la NBA. Rien de très bon, mais après avoir bien réfléchi à la grandeur de sa connerie, le meneur est revenu sur le parquet pour faire ce qu’il sait faire de mieux : jouer au basketball.

Avec les Nets, il a beaucoup brillé, mais s’est finalement barré fin janvier pour provoquer l’écroulement total de ce projet aussi ambitieux qu’explosif. En cause ? La lassitude, la blessure de Kevin Durant… et la négociation trop compliquée d’un nouveau contrat avec Brooklyn. Il atterrit donc à Dallas, aux côtés du fresh prince de la NBA, Luka Doncic. Le duo est attendu comme le meilleur backcourt de la NBA, mais se vautre lamentablement et l’équipe ne participe même pas aux Playoffs. Une déception immense, mais l’envie de se rattraper l’an prochain ? C’est ce que l’on va voir tout de suite.

# Option 1 : Prolonger avec les Mavericks

C’est l’idée la plus en vogue chez nos confrères basés aux Zétazunis. Avec de quoi ravir Kyrie Irving sur le plan financier, les Mavericks sont en pôle position pour signer un nouveau deal à Kyrie. Pour autant, n’allez pas croire que cela sera aussi simple que cette phrase aux allures bien gentilles. Plusieurs points vont être âprement discutés par les deux parties, et pourraient avoir une incidence capitale sur la faisabilité de cet accord.

The “full expectation” is Kyrie Irving will re-sign with the Mavericks once free agency begins, per @wojespn:

– Legitimate places Kyrie would even consider leaving Dallas for are “extremely limited, perhaps almost nil.”

– Money aspect won’t be an issue for Irving’s new deal… pic.twitter.com/lmqT8C0cME

— Evan Sidery (@esidery) June 28, 2023

Premièrement, la durée du contrat. Irving avait été clair avec les Nets, il sera très certainement avec les Mavericks. Son nom, on le pose à côté de la mention max contract ou on ne le pose sans doute pas. Le meneur veut toucher un accord qui courra sur les cinq prochaines années. Souci ? À 31 ans, cela veut dire qu’il sera lié aux Mavericks jusqu’à 36 piges. Et en cinq ans, beaucoup de choses peuvent arriver en matière de basket. Déjà, cela mettrait un gros stop sur la masse salariale globale de l’équipe pendant pas mal de temps, salaire de Luka Doncic compris dans celle-ci. Si jamais le duo venait à ne pas fonctionner à cause d’un mauvais rendement de Kiri, il serait aussi compliqué de le transférer sans y laisser de plumes. En gros, ce n’est pas le move optimal pour le futur…

…Mais dans le présent, Kyrie reste un joueur exceptionnel. Et c’est aussi avec cela qu’il faut composer. Les Mavericks l’ont bien compris, et veulent lui donner des sous. On parlerait donc d’un contrat de 3 ou 4 ans, avec un bon gros paquet de lovés. Une manière de se protéger contre le temps qui passe, mais aussi contre les sorties aléatoires du garçon. Cela saura t-il le satisfaire ? À voir, car la jurisprudence Nets est sans doute dans tous les esprits à Dallas.

# Option 2 : Signer ailleurs ?

D’autres équipes pourraient montrer un intérêt significatif pour le meneur si celui-ci ne trouvait pas d’accord avec les Mavericks. Premièrement ? Miami. Beaucoup liée à Damian Lillard, la franchise de South Beach recherche un vrai copain de jeu pour Jimmy Butler, sur la mène. Un rôle parfait pour Irving, puisque c’est à ce poste que le Heat veut se renforcer. Chez le finaliste en titre, il a aussi une nouvelle chance de jouer un trophée NBA.

Deuxième option : Houston. Les Rockets veulent faire revenir James Harden, mais pourraient se positionner sur Kyrie si ce dernier restait à Philadelphie. Les Fusées ont du blé à distribuer, c’est donc possible mathématiquement. Pour autant, est-ce qu’une venue d’Uncle Drew est envisagée à Houston ? Pas forcément, le passif d’Harden est la principale raison de cette volonté de le recruter de nouveau. On met ça ici car la NBA est toujours imprévisible… alors il ne faut pas l’exclure.

Sources : ESPN, The Athletic