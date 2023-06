L’Euroligue s’inspire de la NBA et adopte le play-in tournament !

C’était l’une des nouveautés attendues pour cette saison 2023-34 (pas du tout), l’Euroligue a officialisé son nouveau format de saison régulière. On ne touche rien au début, on ne touche rien au milieu, c’est juste à la fin que ça change !

Pourquoi le play-in tournament a-t-il été instauré en NBA ? Grosso modo, pour éviter aux équipes classées 10e, 11e ou 12e d’accepter leur sort et de rouler sur les chenilles de tank trois semaines avant la fin de saison. Pourquoi le play-in tournament a-t-il été instauré en Euroligue ? Le concept de tanking n’existant pas dans cette compétition, les mots et les arguments nous manquent cruellement, mais le média Eurohoops parle d’un « changement majeur destiné à accroître le suspense de la course aux play-offs ». Qui est à l’origine de cette décision ? L’Assemblée des actionnaires syndiqués des actifs commerciaux de l’Euroligue, qui s’est réunie aujourd’hui pour débattre, confirmer et approuver plusieurs détails liés à la saison 2023-24.

Quel fonctionnement ? Le même que celui établi en NBA. Les équipes classées 7e et 8e s’affrontent chez le 7e, le vainqueur repart avec une qualification pour les Playoffs. Le perdant affronte le vainqueur du match entre le 9e et le 10e, et le gagnant gratte le dernier spot en Playoffs. Raisonnement tiré de notre chapeau, mais dans une Ligue à “seulement” 18 équipes, cette nouveauté peut être annonciatrice d’un futur à… 20 équipes ? Le Paris Basket vient de signer l’entraîneur finlandais Tuomas Iisalo, la Adidas Arena sera prête en février, Nadir Hifi est arrivé, et d’autres recrues de prestige suivront. Rendez-vous à l’été 2024, pour qu’en parallèle des Jeux olympiques de Paris, débute la politique d’agrandissement de l’Euroligue ? C’est le prono. Il est posé sur la table.

🚨𝗣𝗹𝗮𝘆-𝗜𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲𝗱🚨

Here is everything you need to know about the new Play-In format for the 2023-24 Season ⤵️ pic.twitter.com/U1vJq1FjJC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 29, 2023