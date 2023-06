Cooper Flagg, voilà un nom qui ne vous est sûrement pas familier. Cameron Boozer un peu plus, mais c’est plutôt pour le daron, Carlos. On parle ici de deux des plus gros espoirs du basket US de demain. Deux ailiers-forts, deux joueurs qui ont déjà fracassé la barre des deux mètres à 16 piges ou même pas, et deux gamins qui se sont affrontés hier lors du NBPA Top 100. On sort la loupe, son costume de scout, ça on part en analyse de cracks.

La Draft est tout juste passée, mais la recherche des prospects du futur ne s’arrête jamais. Un bon paquet d’entre eux se trouve d’ailleurs en ce moment du côté d’Orlando pour faire l’étalage de leurs skills. Le syndicat des joueurs NBA (NBPA) y organise un camp où s’affrontent les 100 meilleurs lycéens du pays. Pas une assurance de faire carrière mais déjà un premier pas vers les hauteurs de la Grande Ligue.

Parmi le Top 100, il y a aussi le Top 2 – logique – constitué de Cameron Boozer (2007) et Cooper Flagg (2006). Cam a été élu en mars dernier meilleur basketteur lycéen du pays tandis que Cooper a déjà pu montrer sa palette à l’international. Sûrement vexés par la Draft d’un Français avec le premier pick cette année, les States sont prêts à riposter et en quête de leur prochain talent générationnel. Alors, au cours de ce petit camp de 5 jours, il y avait un évènement plus qu’attendu : l’affrontement entre les deux diamants.

Cet affrontement, il a eu lieu hier, et c’est peu de dire qu’il a tenu toutes ses promesses. Allez, on vous balance les highlights juste en-dessous. Vous pouvez regarder ça tranquillement, on décortique ensuite la perf’ des deux crackitos.

Déjà, premier élément notable : les deux garçons sont face à face tout au long de la partie. L’un attaque, l’autre défend, mais ils restent toujours aussi collés que dans les Mock Drafts. Heureusement d’ailleurs, parce que dès qu’un autre p’tiot se charge de l’un des deux, il finit en général avec un panier sur la tronche. Ben ouais, quand tu tapes les 2m05 ou pas loin à 15/16 ans, c’est sûr que la concu est en galère. Les deux C ont marqué le match de leur empreinte, exactement comme on l’attendait.

Si le fils de Carlos Boozer a honoré son statut de lycéen numéro 1 en noircissant la feuille de stats de 22 points et 14 rebonds, c’est le Drapeau (14 points, 10 rebonds) qui a flotté sur la rencontre avec son équipe. 3 points d’écart (95-92) et une mini-victoire pour Cooper – la Mini Cooper… vous l’avez ? – qui devrait encore avoir 3 ans pour se roder avant la Draft 2026. Draft durant laquelle il pourrait batailler pour le first pick avec… Cam Boozer évidemment.

Les deux poste 4 sont pour l’instant tout en haut des classements lycéens, et leurs performances en High School ou ici au NBPA Top 100 confirment clairement la tendance. Fait rassurant, ça fait des mois que c’est comme ça, et ça fait des mois que les garçons ne ralentissent pas du tout la cadence. Il est rarement judicieux de s’enflammer sur des garçons pas encore en âge de se raser, mais rien ne nous empêche de nous régaler face à ce qu’ils nous proposent. Alors, on les laisse grandir à leur rythme, et on profite.

