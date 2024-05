La Lottery de la Draft a livré son verdict hier soir. Les Hawks se marrent, les Pistons ont le seum, et d’Est en Ouest on a suivi avec attention ce bal des petites balles, cette danse façon Motus qui fait la pluie et le beau temps de la NBA chaque année. Au milieu de tout ça trois Français, qui avaient probablement mis le réveil et qui savent ce matin, à peu près, à quelle sauce ils pourraient être mangés lors de la prochaine Draft. Disons en tout cas que l’entonnoir s’est pas mal réduit. On fait le point pour Zaccharie Risacher ?

1) Atlanta Hawks

Les Hawks ont pécho le first pick à la surprise générale, alors qu’ils n’avaient même pas “tanké” et qu’ils ne détenaient que 3% de chances de l’obtenir. Insérer le mème de “la chatte” de Benoit Paire. On imagine en tout cas que depuis hier les bureaux géorgiens doivent être en ébullition, eux qui vont pouvoir adjoindre un jeune crack à un projet jusque-là… chancelant. La vraie pépite d’Atlanta se nomme actuellement Jalen Johnson et il est ailier, un ailier qui joue d’ailleurs principalement ailier-fort dans la NBA moderne. Trae Young et Dejounte Murray ne semblent pas détenir les clefs de la ville et il y en a probablement un de trop à Atlanta.

Zaccharie Risacher ? Poste pour poste, il y a de la place pour Zacch à Atlanta, et un coach (Quin Snyder) qui a fait ses preuves humainement et sportivement parlant. Clint Capela est dans le coin pour assurer la Francophonie, Jalen Johnson prend pas mal de lumière et peut enlever un peu de pression à un petit nouveau, bref on imagine Atlanta être une piste d’atterrissage potentielle plutôt intéressante pour le bégé de la JL Bourg. Bémol, aujourd’hui c’est Alexandre Sarr qui a plutôt la cote pour le first pick.

2) Washington Wizards

Mission accomplie pour les Wizards, qui ont hérité du deuxième choix de la Draft et qui vont donc pouvoir récupérer un top prospect. Mis à part Bilal Coulibaly et potentiellement Deni Advija, seuls éclairs dans la nuit de la saison 2023-24, tout le monde est disponible à Washington, ce qui veut dire que la franchise de la capitale se cherche des leaders pour le futur, qu’elle se cherche tout court. le front office, Travis Schlenk en tête, a de belles références et malgré le cirque sur le terrain la saison passée on a presque envie de dire que le projet Wizards est aujourd’hui l’un des plus fiables de la Ligue parmi les équipes “faibles”. Oui, on en est là.

Zaccharie Risacher ? La destination Wizards semble aujourd’hui être la plus probable, eût égard aux dernières projections, celle du spécialiste Jonathan Givony par exemple. On est assez chaud de voir Zacch dans un projet comme celui des Wizards, même si pour l’instant les leaders de l’équipe ne sont pas forcément des mecs à qui l’on confierait nos enfants (Kyle Kuzma, Jordan Poole). Autre fait non négligeable, aujourd’hui Jordan Poole est un poste 2 référencé, Deni Avdija est un poste 3 titulaire en force et Bilal Coulibaly est le couteau suisse de la bande et peut évoluer tant au poste 2 qu’au poste 3 voire… 4. Bref, partout où Zacch pourrait avoir besoin de minutes.

3) Houston Rockets

Belle opération pour Houston, qui sort d’une saison très honorable et qui a malgré tout choppé le troisième pick de la Draft à venir. Ime Udoka est à la tête d’une équipe qui a de la gueule et qui était encore en course pour les Playoffs à la mi-mars. Des anciens, des gueulards (Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jeff Green), des pépites (Jalen Green, Jabari Smith, Amen Thompson, Cam Whitmore), une superstar en devenir (Alperen Sengun), et cette sensation que les Rockets pourraient devenir une franchise qui compte à moyen terme.

Zaccharie Risacher ? La troisième place à la Draft est tout à fait envisageable, et débarquer à Houston lui permettrait de goûter assez vite aux joies de la victoire, de manière relative évidemment. Le fit avec les Fusées semble selon nous peu évident, au vu de la quantité de talent déjà présente à Houston. Peu de place pour un nouveau joueur en attaque, peu de place pour un joueur cérébral comme Zacch, au milieu de jeunes certes très talentueux mais aussi, surtout, forts en caractère, très volubiles et pas toujours des plus altruistes.

4) San Antonio Spurs

Les Spurs ont peut-être été un peu déçus de ne pas obtenir hier de plus haut pick de Draft, mais leur déception sera sans doute atténuée par le braquage du pick des Raptors. Plus clairement ? San Antonio draftera en 4 et en 8 en juin prochain. Une situation très confortable, et des Spurs qui sont au devant de plusieurs options. Empiler les jeunes talents, marchander l’un des deux picks pour aller chercher de l’expérience et/ou un joueur de niveau All-Star, marchander… les deux picks pour obtenir un p*tain de All-Star. Victor Wembanyama aura du monde pour partir au combat la saison prochaine et il devrait même être consulté pour tout ça, tout va bien à San Antonio, tout suit son cours…

Zaccharie Risacher ? On se dit à bien des égards que San Antonio serait une destination idéale. LA destination idéale même, tant la ville cause français et encore plus depuis un an. L’adaptation ne serait évidemment pas un problème, la pression du résultat non plus, du moins pas encore, et la construction du roster pas un souci s’il fallait intégrer Zacch, avec Wemby dans la raquette et un quatuor Vassell / Sochan / Johnson / Risacher (mi-molle, déso) que l’on imagine assez interchangeable. Compliqué aujourd’hui d’imaginer Zaccharie Risacher descendre jusqu’au pick 4, mais les Spurs ont en tout cas des arguments pour faire perdurer l’accent français au Texas.

5) Detroit Pistons

Les grands perdants de la Lottery de la Draft, qui n’ont pas vu leur nullité chronique récompensée, et ce pour la deuxième année consécutive. La Draft d’Ausar Thompson l’an passé fut un moindre mal, mais cette saison ce pick 5 est une mauvaise nouvelle car la cuvée 2024 est annoncée très moyenne. Cade Cunningham injury prone, Jaden Ivey collectivement instable, un front office balbutiant et un coach chelou, si vous trouvez quelque chose qui va bien à Detroit faites nous signe.

Zaccharie Risacher ? Non merci, les expériences récentes des Français dans le Michigan font froid dans le dos. Plus sérieusement, si Zacch descendait en 5 à la Draft les Pistons auraient tout intérêt à se jeter sur l’ailier français, qui nous semble assez complémentaires des arrières déjà en place. Cade Cunningham et Jaden Ivey sur le backcourt, le Zacchos poste 3, Ausra Thompson poste 4 et Jalen Duren dans la raquette, on est pas trop mal en projection, on serait encore sur un bialn dans les 14-68 la saison prochaine mais au moins on sourierait, parfois.

6) Charlotte Hornets

Les Hornets font partie de ces équipes qui se sont un peu faites couillonner lors de la Lottery. Ce sixième pick n’est pas une super nouvelle pour une franchise qui a tant besoin de forces vives pour se reconstruire. La saison rookie de Brandon Miller est passée sous les radars “à cause” de Wemby mais le gamin a été incroyable, LaMelo Ball fait partie des tous meilleurs joueurs de la Ligue avec ses deux jambes et Mark Williams a un vrai potentiel… mais derrière c’est assez limité, même si la dernière trade deadline avait ramené à Charlotte quelques bons basketteurs en provenance du Thunder ou de Dallas (Grant Williams, Micic, Mann, Poku).

Zaccharie Risacher ? Honnêtement, le maillot lui irait très bien au teint. Les chances de voir Zacch descendre en 6 sont évidemment faibles mais en terme de place et de libertés les Hornets ont un projet qui fait un peu sens, aux côtés d’autres jeunes ou très jeunes joueurs à développer et d’un nouveau coach, parfois idéal pour construire une belle relation coach / joueur. Pas loin d’être notre destination préférée, mais la cote est très haute.

7) Portland Trail Blazers

Dernière destination possible pour Zaccharie Risacher à moins d’une interminable glissade à la Draft (ou d’un trade incluant son pick) : les Blazers, eux aussi en recherche de sensation depuis de très longs mois. Le hasard de la vie a fait que Scoot Henderson a rejoint Portland en juin dernier, mais la quantité (Henderson, Simons, Sharpe, Brogdon) n’a pas été synonyme de qualité, la faute à de nombreuses blessures et à un Chauncey Billups qui peine à ne pas faire de peine sur le banc. Avant de regagner des matchs il y a du boulot cet été.

Zaccharie Risacher ? On imagine difficilement le voir s’intégrer dans ce projet. Un mec au fort QI basket, spécialiste du jeu sans ballon et orfèvre à 3-points, dans une équipe qui met sa vie entre les mains des 58 tirs en cumulé de Jerami Grant et Deandre Ayton, voilà où on en est. Heureusement que Scoot Henderson reste dans le coin (pour envoyer son 3/17) pour assurer la caution jeune, mais au rayon des prospects talentueux bridés par la lose ambiante, on va laisser le pauvre Toumani Camara se débrouiller sans Zacch.

Pour résumer très brièvement ? Les Wizards ou les Spurs paraissent être des destinations assez idéales, les Hornets aussi mais ces derniers sont un peu bas à la Draft. Ici on appréhende une potentielle arrivée à Houston, on dit joker pour le “projet” Pistons, et on prie pour que les Rockets ne le récupèrent pas pour en faire un sous-fifre. Et vous, quelle franchise vous semblerait idéale pour le développement de Zaccharie Risacher ?