Avec la March Madness terminée, les Playoffs NBA sur le point de démarrer, c’est le moment parfait quand on est un jeune espoir d’annoncer à la planète basket qu’on se rend disponible pour la Draft à venir. Ces derniers jours, les joueurs déclarant leur disponibilité pour la grande cérémonie à venir se sont fait de plus en plus nombreux.

Vous le sentez ce parfum de Loterie, de Draft Combine et de Mock Draft à remplir ? Eh bien si vous avez le nez bouché, sachez que c’est bientôt la saison de la Draft et les joueurs concernés ne s’y sont pas trompés.

On arrive dans les deux derniers mois précédant la grosse échéance : l’édition de cette année se tiendra pour la première fois sur deux jours, le 26 et 27 juin. Dernièrement, les gros noms annonçant se rendre éligibles pour la Draft 2024 se sont multipliés. Loin d’être une démarche anodine, se déclarer candidat à la Draft est un choix qui peut avoir de lourdes incidences sur les joueurs qui ne sont pas des no-brainers en tant que lottery picks. En effet, certains joueurs finissent par avoir une cote plus élevée en patientant une ou plusieurs années de plus.

Selon les règles de la NBA, les joueurs faisant une demande d’inscription dès maintenant à la Draft 2024 ont la possibilité de retirer leur nom de la liste des candidats avant le 16 juin, s’ils estiment avoir de meilleures chances de sélection dans les années à venir, par exemple. Cependant, s’ils veulent conserver leur éligibilité universitaire pour l’année prochaine, c’est avant le 29 mai que leur nom devra être retiré. Si on devait citer un exemple, Bronny James est pour l’instant déclaré pour cette Draft 2024 mais fait toujours partie du portail universitaire, au cas où il se raviserait.

Bronny James will enter the 2024 NBA Draft.

He will maintain his college eligibility and enter the NCAA Transfer Portal.

(via Bronny/IG) pic.twitter.com/tIshvfNz3C

— NBA TV (@NBATV) April 5, 2024

Ceux qui se sont déjà déclarés pour 2024 :

Concernant ceux qui se sont déjà déclarés à la Draft à venir, on a quelques noms ronflants à recenser. Celui qui fait office de star parmi les déclarés, pour le moment, c’est notre Français Alexandre Sarr qui a déclaré hier sur le plateau d’ESPN qu’il serait candidat dès cette année. En l’état, on ne voit qu’un joueur capable de lui dérober la première place à la Draft, spoiler, il est Français aussi.

Dans les autres très gros noms déjà annoncés, on a Rob Dillingham. Le combo guard de l’université de Kentucky (qui a formé plus d’un excellent combo guard dans la NBA moderne) est un autre candidat au titre de numéro 2 de cette Draft 2024 depuis lundi.

Hier soir, c’est la nemesis de Zaccharie Risacher, Matas Buzelis de la G League Ignite, qui a annoncé à Adrian Wojnarowski qu’il rejoindrait la Draft de cette année. L’américano-lituanien ne devrait pas finir loin du podium.

The G League Ignite’s Matas Buzelis – the No. 6 prospect in ESPN’s Top 100 list — will enter the 2024 NBA Draft, he tells ESPN. Buzelis, a 6-foot-10 playmaking forward out of Chicago, averaged 14.1 points and 6.6 rebounds for the Ignite. pic.twitter.com/gVW9JG8VJV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2024

Le pivot de Connecticut Donovan Clingan, tout juste auréolé du titre de NCAA de cette année, a effectué exactement la même démarche dans la soirée. L’Américain de 2m18 pourrait lui aussi être dans la première moitié des lottery picks cette année.

Le pote de Bronny James, Isaiah Collier, a également décidé de se jeter dans le grand bain, comme l’a annoncé ESPN récemment. Le jeune guard a de bonnes chances de finir dans une équipe disposant d’un lottery pick. Kyle Filipowski de Duke, dans le même range que Collier, a également annoncé hier sa candidature pour 2024.

Viennent ensuite les joueurs Devin Carter, Jared McCain, Kel’el Ware et Yves Missi qui ont annoncé récemment leur éligibilité dès cette année. La plupart d’entre eux seront un peu justes pour être en loterie, mais ils pourraient tous figurer dès le premier tour de la Draft.

BREAKING: University of Connecticut 7-foot-2 sophomore Donovan Clingan – a cornerstone of back-to-back NCAA titles – will enter the 2024 NBA Draft, he tells ESPN. After a dominant late season and NCAA’s, the No. 3 prospect in ESPN’s Top 100 is expected to be in running for the… pic.twitter.com/ecS1s9j0rt

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2024

Kyshawn George, Carlton Carrington, Tyler Kolek sont dans le range suivant des joueurs qui ont de bonnes chances de faire le premier tour mais dont la présence n’est pas garantie dans les 30 premiers. Tous se sont déclarés candidats pour 2024. Même chose pour le Suédois Bobi Klintman, automatiquement éligible depuis qu’il a quitté Wake Forest pour les Cairn Taipans en Australie. Jaylon Tyson et Dillon Jones ont également pris la décision de se rendre disponibles dès 2024, et seront au moins au second tour sauf cataclysme.

Autres joueurs notables qui seront bien inscrits pour 2024 – sauf s’ils retirent leur nom – mais dont la présence parmi les appelés n’est pas garantie : Trevon Brazile, Oso Ighodaro, Jaylen Wells, Justin Edwards, Payton Sandfort et Baba Miller. On mentionne aussi les Français Noah Penda et Armel Traoré qui se sont déclarés participants respectivement mardi dernier et ce lundi. Il y a peu de chances qu’ils soient appelés, mais on garde un œil sur les candidatures.

Ceux qui ne se sont pas encore déclarés pour 2024 :

Pour les joueurs notables n’ayant pas encore officialisé leur inscription à la Draft 2024, on a bien sûr notre pépite Zaccharie Risacher de Bourg-en-Bresse, mais aussi Cody Williams qui vise également la place de numéro 2, Reed Sheppard qui pourrait s’inviter sur le podium de cette Draft lui aussi, et Ron Holland qui est presque garanti d’être un lottery pick.

Ron Holland’s passing really intrigues me. A key ability that will unlock his star upside pairing with his scoring gravity as a slasher. The opinion that Ron is a super low-feel wing is a bit absurd he’s oozing with upside in many different areas of the game. Turns 19 in July… pic.twitter.com/u88sugW0gK

— 𝙈𝙅⛥ (@trellinterlude) April 9, 2024

Parmi ceux dont on attend encore l’annonce de leur présence à la Draft 2024, on a Dalton Knecht, Nikola Topic, Stephon Castle, Ja’Kobe Walter, Tidjane Salaun et Tyler Smith, tous presque sûrs d’être appelés au premier tour (voire très haut dans le cas de Castle, Knecht et Topic) s’ils participent à la Draft cette année. Sortant de leur année senior en NCAA, Terrence Shannon Jr., Zach Edey, Kevin McCullar Jr. et Tristan Da Silva devraient se présenter pour cette Draft et être sélectionnés, même si ça ne sera pas forcément parmi les 30 premiers. Idem pour Johnny Furphy et Harrison Ingram, même si eux n’ont pas encore terminé leur cursus universitaire.

Allez, pour finir, on mentionne quelques noms en vrac, par ordre de probabilité d’être appelés cette année, mais pas encore sûrs de participer à l’édition 2024 :

Ryan Dunn, Melvin Ajinca, Ulrich Chomche, KJ Simpson, Adem Bona, PJ Hall, Hunter Sallis, Alex Karaban, Pelle Larsson, Keshad Johnson, Baylor Scheierman, Pacome Dadiet, Ajay Mitchell, Izan Almansa, D.J. Wagner, Juan Nunez, Trey Alexander, Jaxson Robinson, Trentyn Flowers, Tristen Newton, Antonio Reeves, Jamal Shead, Ugonna Onyenso, DaRon Holmes II, Cam Spencer, Kam Jones, Jalen Bridges, N’Faly Dante, Coleman Hawkins, Grant Nelson, Kwame Evans, Mantas Rubstavicius.

Ça fait beaucoup de noms tout ça ! Nous on surveille quoi qu’il arrive qui se déclarera candidat, qui retirera son nom et qui va s’entraîner avec qui avant le 26 juin prochain. Avec deux Français favoris pour le premier pick, on va encore vivre une édition de la Draft NBA complètement immanquable cette année.