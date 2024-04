Maxime Raynaud avait laissé planer le doute concernant sa future destination NCAA en déclarant son entrée dans le portail de transfert. Mais l’université de Stanford a finalement annoncé que le Français sera toujours rouge et blanc l’an prochain.

Raynaud, pensionnaire de NCAA depuis 2021, a disputé trois saisons dans la raquette de Stanford et s’est révélé comme l’un des jeunes Français les plus prometteurs de sa génération. À tout juste 21 ans, il sort de sa saison la plus prolifique en carrière sur le plan individuel.

Auteur de 15,5 points, 9,6 rebonds et 2 passes à 57% au tir dont 36% derrière l’arc, le pivot s’est particulièrement illustré ces derniers mois. Il a notamment signé un record en carrière à 29 points dont 5/6 du parking en février. Sa polyvalence du haut de ses 2m16 fait de lui un spécimen intrigant, et on rappelle qu’il a été élu MIP et membre de la Second Team Pac-12 cette saison.

RELEASE: Raynaud led our all-conference accolades as the @pac12 Most Improved Player and a second team honoree, while @SKJones24 was named honorable mention All-Defense and @kanaancarlyle15 was All-Freshman honorable mention.https://t.co/X0h9H7XBPp

— Stanford Men’s Basketball (@StanfordMBB) March 12, 2024

Maxime Raynaud ne s’en cache pas, son objectif est de rejoindre un jour la NBA. Il compte sur une quatrième et ultime année universitaire pour préparer le grand saut. Parmi les alumni de Stanford en NBA, on peut citer les frères Lopez (Brook et Robin), Dwight Powell ou plus récemment Ziaire Williams.

Après une saison décevante au niveau des résultats (avant-derniers de la Conférence Pac-12 et très loin de la Madness de mars), le Cardinal a changé d’entraîneur. Kyle Smith, fraîchement élu coach de l’année dans la conférence, a quitté Washington State pour poser ses valises en Californie et aura charge du Français la saison prochaine.

“J’ai eu le temps de réfléchir depuis la fin de la saison, et je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour moi qu’ici, à Stanford, pour poursuivre mon parcours de basketteur.”

It’s Stanford.#GoStanford x @maximeraynaud42 pic.twitter.com/NjN9dO83eX

— Stanford Men’s Basketball (@StanfordMBB) April 12, 2024

Pour Maxime Raynaud, déjà présent dans les Top 100 ESPN et certaines mock drafts ici et là, le but est d’arriver le plus fort possible la saison prochaine.