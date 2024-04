Si on parle évidemment beaucoup de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr ou encore Tidjane Salaün parmi les gros prospects français de la prochaine Draft NBA, un autre Frenchie a décidé de se présenter à la grande cérémonie de juin prochain : Armel Traoré.

Passé par le Pôle France, Monaco, puis les Metropolitans 92 de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly la saison dernière, Armel Traoré a réussi à faire son trou cette saison du côté de Blois en Betclic Elite : 10,3 points de moyenne, 7,4 rebonds, 1,5 passe en 27 apparitions (25,4 minutes par match), le tout à 52,5% au tir mais un petit 23% à 3-points. C’est la meilleure saison en carrière pour le prospect de 21 ans.

Armel Traore has declared for the 2024 NBA Draft, he told ESPN. The 6'9 forward with a 7'3 wingspan is having a productive season in the French first division, averaging 10.3 points and 7.4 rebounds in 25 minutes per game for Blois. pic.twitter.com/8ryAs8xUJd

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 9, 2024

Ailier/ailier-fort de 2m03 (envergure de 2m20), Armel Traoré possède des qualités athlétiques intéressantes, pèse au rebond et prouve cette année (dans une équipe faible certes) qu’il est capable de peser au plus haut niveau français. Il y a clairement un potentiel à exploiter des deux côtés du terrain.

Maintenant, à “déjà” 21 ans et après quelques soucis de blessure, pas sûr du tout que Traoré soit appelé au moment de la Draft NBA 2024, lui qui n’est projeté nulle part dans les mock pour le moment. Mais sur une belle dynamique, le moment est venu pour Armel de tenter sa chance.

En marge de son parcours en club, Armel Traoré a remporté l’Euro U20 avec l’Équipe de France en 2023 et a été vice-champion du monde U19 en 2021.

___________

Sources texte : ESPN, ProBallers